Mondiale | giornalista molestata costringe tifoso a scusarsi

(Di martedì 26 giugno 2018) Sono già tre le giornaliste televisive importunate aldi Russia 2018 mentre svolgono il lavoro. L'ultima è Júlia Guimarães che aveva appena chiuso una diretta poco prima della partita Giappone-Senegal di domenica scorsa.Labrasiliana di Tv Globo e Sport Tv, pur essendo stata colta di sorpresa da unche ha cercato di baciarla sulla guancia, è riuscita a schivarlo e lo ha rimproverato duramente."Non farlo. Non provarci mai più", ha gridato alndolo a. "Non ti autorizzo a fare una cosa del genere. Non è educato. Non è giusto. Non fare mai questo a una donna. Rispetto". La Guimarães si è poi sfogata su Twitter: "È difficile trovare le parole. Fortunatamente, non mi era mai capitato in Brasile. Qui già due volte. Vergognoso". Laha rivelato di essere già stataa margine della partita tra Russia ed Egitto. Solo una ...