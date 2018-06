EA : il prossimo titolo di Josef Fares sarà "Molto più grande - più ambizioso e con un budget maggiore" : A Way Out è stato sicuramente un gioco molto apprezzato dai giocatori, il titolo di Josef Fares è riuscito a piazzare oltre un milione di copie in poco più di due settimane dal lancio, numeri piuttosto buoni.Degli ottimi risultati del gioco è rimasta soddisfatta anche Electronic Arts, che ha pubblicato A Way Out sotto l'etichetta EA Originals. EA, infatti, ha deciso che, per il prossimo progetto di Josef Fares, verrà messo a disposizione un ...

Ajiona Alexus - oltre a Sheri (di Tredici) c’è Molto di più : Chi segue la serie tv Tredici (la cui seconda stagione è arrivata su Netflix da circa un mese) ha già fatto la conoscenza di Ajiona Alexus. La giovane attrice americana qui interpreta Sheri Holland, dolce cheerleader con un peso sulla coscienza di cui ad un certo punto decide di liberarsi. È stata lei, infatti, a causare involontariamente la morte di Jeff Atkins, amico del protagonista Clay, di cui lei è segretamente innamorata. Tra ...

Molto più piccolo di un chicco di riso : realizzato il micro-computer : Lungo 0,3 millimentri per lato, è stato progettato come sensore di precisione per la temperatura. Ma perde tutti i dati quando resta senza corrente

Affari di Famiglia - è morto Richard “The Old Man” Harrison. Il figlio : “Ho perso un amico - un padre - un maestro e Molto di più” : Il più famoso banco di pegni di Las Vegas ha perso il suo diamante più prezioso. È morto ieri, lunedì 25 giugno, Richard “The Old Man” Harrison, lo storico protagonista della trasmissione “Affari di Famiglia”. “Il Vecchio”, come era soprannominato, insieme al figlio Rick è stato il fondatore e il proprietario del World Famous Gold & Silver Pawn Shop, il negozio di pegni dove dal 2009 era ambientata la famosa serie incentrata sulla ...

Google mette il turbo a Files Go per condividere file offline Molto più rapidamente : files Go by Google riceve importanti miglioramenti per quanto riguarda il trasferimento di file offline: ora la velocità è di circa quattro volte superiore rispetto a prima e può raggiungere i 490 Mbps. L'articolo Google mette il turbo a files Go per condividere file offline molto più rapidamente proviene da TuttoAndroid.

La mappa di Assassin's Creed : Odyssey sarà Molto più grande di quella di Origins - un video le confronta : La serie Assassin's Creed ha sempre posto al centro dell'esperienza offerta ai giocatori un vasto open world da esplorare, anche se la definizione di "vasto" si è evoluta nel corso degli anni con i progressi tecnologici e l'arrivo sul mercato delle console di nuova generazione.Un interessante video segnalato da Forbes mette a confronto le ambientazioni dei numerosi capitoli del franchise, dalla più piccola alla più grande, concludendo con quella ...

Le auto più vendute al mondo? Al primo posto c’è un modello Molto particolare [FOTO] : La classifica delle auto più vendute nasconde qualche sorpresa, ma conferma i classici best seller Nonostante si parli sempre più di auto ecologiche e poco inquinanti, il modello più venduta al mondo rimane un pick-up, ovvero il Ford F-Series ed in particolare la sua versione d’ingresso chiamata F-150. Subito dopo troviamo la sempre verde Toyota Corolla, forte di oltre 40milioni di unità vendute in tutto il mondo, insomma una vera e propria ...

Perché Friends è Molto più che una parabola di vita post-adolescenziale : ... alla sua non spiccata intelligenza ed occasionalmente grottesca aderenza ai più sfortunati episodi che il mondo del lavoro può riservare. La sua agente le procurerà saltuariamente occasioni in film ...

Astronomia : il “mezzo interstellare” è Molto più disomogeneo del previsto : L’ineffabile materiale composto da gas e polveri che costituisce il cosiddetto mezzo interstellare è molto più disomogeneo del previsto. Lo afferma uno studio coordinato dal Max Planck Institut, accettato per la pubblicazione su Astrophysical Journal e disponibile su ArXiv, che ha costruito un nuovo modello dell’Ism (dall’inglese interstellar medium). Gli scienziati si sono concentrati sul più semplice elemento presente nel cosmo, che al ...

A tutti gli studenti : “Non siete i voti che avete preso - siete Molto di più” : Enrico Galiano, classe ’77 di Pordenone, scrittore (di due bei libri sugli adolescenti) e soprattutto professore molto amato dai suoi alunni, nominato nella lista dei migliori cento professori d’Italia, grazie al suo metodo di insegnamento poco convenzionale. Riassunto dal suo motto: “Non ti ascoltano, se tu per primo non li ascolti”. Enrico, molto attivo sui social, nei giorni in cui stanno per uscire o sono appena uscite le ...

Perché dovremmo pulire il nostro smartphone Molto più spesso : L’igiene è fondamentale, e lo sappiamo bene. Quando si tratta di quella personale, certo, ma in qualche modo anche quella del nostro smartphone. A ricordarcelo, con un’intervista con il Time, è il professor Philip Tierno della Langone School of Medicine, presso la New York University: già, Perché certi germi e batteri responsabili di alcune malattie come il raffreddore possono entrare all’interno del nostro corpo attraverso il cibo o le vie ...

Apple al risparmio : il nuovo iPhone sarà un simil X Molto più economico : (Foto: @Onleaks, @Mysmartprice) Da mesi ormai sappiamo che questo autunno saranno presentati da Apple tre nuovi iPhone. In Rete negli ultimi mesi sono emerse fior di indiscrezioni che hanno raccontato di tre dispositivi con design simile a quello di iPhone X: un modello da 5,8 pollici con schermo oled, un modello premium di taglia xl con display oled da ben 6,5 pollici e un economico modello con pannello lcd di dimensioni intermedie, da 6,1 ...

L'intelligenza artificiale è Molto più vicina all'alchimia che alla scienza : ... Emanuele Cozzo e Eleonora Priori prendono entrambi spunto da un articolo pubblicato nel 2008 su Wired per sottolineare la crisi metodologica che sta vivendo in questo momento la scienza. In quell'...

Su Cerere i “mattoni” della vita : il pianeta nano ospita Molto più materiale organico di quanto si pensasse : Cerere, l’oggetto celeste più grande della fascia principale del nostro sistema planetario, ospita sulla sua superficie materiale organico. La presenza dei ‘mattoni’ della vita sul pianeta nano non è una novità: i composti a base di carbonio sono stati individuati per la prima volta poco più di un anno fa da un team di scienziati coordinato dall’Istituto Nazionale di Astrofisica, grazie alle osservazioni dello spettrometro Vir fornito dall’Asi e ...