MIUI 10 China Developer arriva su Xiaomi Mi Note 3 e Redmi Note 4X

Lo Xiaomi Redmi Note 5 Pro, il cui code name è whyred, è stato lanciato in India lo scorso mese di febbraio ed ora, con l'arrivo della MIUI 10 China Beta, si arricchisce della possibilità di registrare video in 1080p a 60 fps. Si tratta comunque di un miglioramento sulla carta interessante per il già ottimo mid-range di Xiaomi.