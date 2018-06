ilfoglio

: Miracolo ad Ancona: ha vinto il Pd. “Macché baluardo”. La sindaca bis Valeria Mancinelli, striglia il partito - di… - ilfoglio_it : Miracolo ad Ancona: ha vinto il Pd. “Macché baluardo”. La sindaca bis Valeria Mancinelli, striglia il partito - di… - ChiaraTasca2 : RT @SimoneAlliva: Mancinelli sindaco #Pd di Ancona: 'Riflettere su questa esperienza e capire le ragioni di questo risultato che non sono u… - SimoneAlliva : Mancinelli sindaco #Pd di Ancona: 'Riflettere su questa esperienza e capire le ragioni di questo risultato che non… -

(Di martedì 26 giugno 2018) Roma. L’eccezione di luce per la giornata nerissima del Partito democratico che perde città storiche in Toscana e Umbria viene da, dove la sindaca uscente di centrosinistra Valeria Mancinelli è stata riconfermata con il 62,78 per cento dei voti. E però, nel centrosinistra, è subito dubbio: ad