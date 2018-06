Ministro | salvi la Scuola dalla Buona Scuola

Nave Lifeline - Parigi : tocca all'ItaliaSalvini : il Ministro francese è ignoranteDi Maio : se entra in porto la sequestriamo : La Nave della Ong Lifeline con a bordo 234 migranti allontana ancora di più l'Italia dall'Unione Europea. Salvini tuona contro il ministro francese per gli Affari europei, Nathalie Loiseau. Di Maio, a "Stasera Italia", ribadisce la linea dura: "Quella barca batte una bandiera falsa".

LIFELINE - SALVINI : "Ministro FRANCIA IGNORANTE - APRANO I LORO PORTI"/ Tragitto della nave ostacolato dal meteo : LIFELINE, SALVINI vs ministro FRANCIA: nave Ong chiede accoglienza a Parigi 230 migranti a bordo, 'rifiutati da Spagna, Germania, Olanda e Italia'.

"Macron più cattivo di OrbanLifeline fuorilegge - ci pensi Parigi"Salvini : Ministro francese ignorante : Il ministro dell’Interno Matteo Salvini nel Viminale dopo la sua visita a Tripoli: "C’è totale condivisione fra Italia e Libia, vicinanza e assoluta collaborazione", ha esordito, sferzando poi più volte la Francia di Emmanuel Macron. "Sui ricollocamenti l’Ungheria di Orban è inadempiente per 300 unità, la Francia del buon Macron per 9000 unità. Quindi se Orban è cattivo, ...

LIFELINE - SALVINI : “Ministro FRANCIA IGNORANTE - APRANO I LORO PORTI”/ Tragitto della nave ostacolato dal meteo : LIFELINE, la nave Ong chiede accoglienza alla FRANCIA: 230 migranti a bordo, "rifiutati da Spagna, Germania, Olanda e Italia". Ministro del Governo Macron, "spetta agli italiani" (Pubblicato il Mon, 25 Jun 2018 19:46:00 GMT)

Nave Lifeline - Parigi : tocca all'ItaliaSalvini : il Ministro francese è ignorante : Tornato a Roma da Tripoli, il vicepremier avvisa il collega transalpino per gli Affari europei, Nathalie Loiseau: "Lui ignora la situazione di questa Nave che ha agito ignorando le segnalazioni della guardia costiera italiana e libica: è una Nave fuori legge che va sequestrata".

Migranti - Matteo Salvini : “Ministro francese ignorante - Lifeline va sequestrata. In Libia centri d’avanguardia” : Il ministro dell'Interno Matteo Salvini loda i "centri d'avanguardia" di accoglienza per i Migranti in Libia e attacca la Francia sulla questione dell'Ong Lifeline: "Il ministro francese è ignorante, ignora la situazione di questa nave che ha agito ignorando le segnalazioni della guardia costiera: è una nave fuori legge che va sequestrata".Continua a leggere

Migranti - Salvini 'Ministro francese ignorante - apra il porto di Marsiglia alla Lifeline' : ROMA - 'Il ministro francese è ignorante, nel senso che ignora la situazione di questa nave che ha agito ignorando le segnalazioni della guardia costiera italiana e libica: è una nave fuorilegge che ...

Lifeline - Salvini “Ministro Francia ignorante - aprano loro i porti”/ “Spesso Ong pericolose per vita migranti” : Lifeline, la nave Ong chiede accoglienza alla Francia: 230 migranti a bordo, "rifiutati da Spagna, Germania, Olanda e Italia". Ministro del Governo Macron, "spetta agli italiani" (Pubblicato il Mon, 25 Jun 2018 18:35:00 GMT)

“Su quell’aereo…”. Salvini : a poche ore dal viaggio in Libia - ecco cosa si scopre. Una mini inchiesta mostra quello che il Ministro non ha fatto vedere : Questa mattina, Salvini, tramite un tweet alle 6:54 del mattino, ha annunciato di essere appena salito su un aereo militare per recarsi in Libia, per affrontare sul posto alcune tematiche molto delicate e complesse. “Missione #Libia, si parte!”, scrive sul social network allegando quattro foto: una di lui che, con cuffie e microfono fa con le mani il simbolo dell’ok, una dell’aereo militare che lo trasporterà, una in cui stringe la mano ...

Salvini : Ministro francese 'ignorante' - Lifeline vada a Marsiglia : Roma, 25 giu. , askanews, 'Il ministro francese è ignorante, nel senso che ignora che la Lifeline è una nave fuorligegge e mi stupisce questa cattiveria dei francesi'. Così il ministro dell'Interno. ...

Salvini a Ministro Libia : problema se passa proposta Francia : Roma, 25 giu. , askanews, 'Ci sono alcuni paesi europei tra cui la Francia che ha proposto degli hotspot, dei centri di accoglienza, in Italia e in Europa e questo sarebbe un problema per noi e per la ...

“Ora Salvini dimostri di essere umano”. L’esortazione al Ministro dell’Interno : È ancora ancorata a tre miglia dal porto di Pozzallo la nave cargo Alexander Maersk, battente bandiera danese, con più di 100 migranti a bordo, in attesa da venerdì di essere autorizzata ad attraccare. In Prefettura e Capitaneria di porto di Pozzallo si aspetta un via libera dal ministero dell’Interno e dal ministero delle Infrastrutture che finora non è arrivato. È stata effettuata un’evacuazione medica per due migranti che erano a ...

Furio Colombo choc : “Salvini come Eichmann”/ “Vuole far soffrire i migranti” : Ministro replica “mi fai schifo” : Matteo Salvini, "Furio Colombo mi fai schifo, ma non ti vergogni?": il giornalista sul Fatto Quotidiano aveva paragonato il Ministro ad Adolf Eichmann, "vuoi far soffire i migranti"(Pubblicato il Sun, 24 Jun 2018 18:28:00 GMT)

LIFELINE - SALVINI : “ONG FINANZIATE DA SOROS”/ Caos nave con migranti - Ministro : “giusto intervenga la Libia” : LIFELINE, capitaneria italiana:"Rivolgetevi a Tripoli": migranti ancora in mare in attesa di destinazione. SALVINI non si smuove, il comandante dell'Ong lo sfida: "Viaggi insieme a noi".(Pubblicato il Sun, 24 Jun 2018 16:40:00 GMT)