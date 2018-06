Ministro Finanze UK | Usa rischiano la catastrofe

Il Ministro delle finanze tedesco Scholz : "L'Italia deve risolvere da sé il problema del debito" : Due messaggi molto chiari in direzione Italia. Ieri sera, durante una trasmissione televisiva, il ministro delle finanze tedesco Olaf Scholz si è detto convinto 'che l'Italia non fallirà' e, per ...

Il Ministro delle finanze tedesco Scholz : "L'Italia non fallirà. La priorità è la crescita" : MILANO - Il governo tedesco non è preoccupato dal nuovo governo italiano e dai suoi piani annunciati di aumento della spesa pubblica. La rassicurazione, di peso, è arrivata ieri dal ministro delle ...

Chi è Giovanni Tria - il nuovo Ministro di Economia e Finanze : Tria è professore ordinario di Economia politica all' Università di Roma Tor Vergata , centro della sua carriera accademica. Nato a Roma nel 1948, è laureato in Giurisprudenza al primo ateneo di Roma,...

[Il retroscena] Mattarella a Conte : "Il Ministro delle Finanze lo faccia lei o Di Maio". Tutti i no dietro la trappola perfetta : ... "Non risponde a verità la circostanza riferita dall'onorevole Luigi Di Maio che al Presidente della Repubblica siano stati fatti i nomi di Bagnai e Siri come ministri dell'Economia". Sul punto ...

Singapore : Ministro Finanze - priorità crescita economica : Singapore, 05 mag 17:45 - , Agenzia Nova, - Il ministero delle Finanze di Singapore si concentrerà sulla crescita dell'economia e sul finanziamento dei progetti prioritari di altri... , Fim,

Reddito di cittadinanza - Finlandia lo boccia/ Esperimento fermato - Ministro Finanze : “Serve un nuovo sistema” : Reddito di cittadinanza, Finlandia lo boccia: Esperimento fermato. Il ministro delle Finanze annuncia: “Serve un nuovo sistema”. Le ultime notizie sulla misura per i disoccupati(Pubblicato il Sun, 22 Apr 2018 22:50:00 GMT)