Mini PC da gaming | guida all’acquisto delle componenti

chimerarevo

(Di martedì 26 giugno 2018) Realizzare un sistemaPC dada piazzare ovunque è un sogno di molti utenti. Per nostra fortuna è possibile realizzare questo nostro desiderio. Assemblare unPC danon è sinonimo di risparmio. Infatti è possibile assemblare una configurazione concaratteristiche davvero niente male indimensioni estremamente compatte. Questa tipologia di build prende il nome di PC-ITX, la categoria di prodotti preferita dagli utenti che desiderano un PC compatto, ma allo stesso tempo potente. Tuttavia, un difetto di questi computer è il flusso d’aria che viene garantito. Non essendo dotati di case abbastanza spaziosi, si deve stare molto attenti a gestire il flusso d’aria, in modo da garantiretemperature sempre ottimali. Vediamo come assemblare unPC dail più possibile potente e compatto. Abbiamo deciso di realizzare due ...