Miley Cyrus avrebbe sposato Liam Hemsworth

Miley Cyrus e Liam Hemsworth si sono sposati! Forse : Questa, però, potrebbe essere la volta buona! Secondo il sito hollywoodlife.com i due si sarebbero sposati nel corso di questo mese e sarebbero la coppia più felice del mondo! via GIPHY Il sito ...

Miley Cyrus e Liam Hemsworth si sono sposati! Forse… : Just married The post Miley Cyrus e Liam Hemsworth si sono sposati! Forse… appeared first on News Mtv Italia.

Tatuaggio di coppia anche per la sorella di Miley Cyrus - Noah : Con i tatuaggi la piccola di casa Cyrus, Noah, non è alle prime armi. La sorella diciassettene di Miley, che sta seguendo le orme della maggiore con la musica, ha già un Tatuaggio condiviso con la sua migliore amica Lauren Winzer, e si è fatta tatuare un piccolissimo finger tattoo dopo il successo del suo primo singolo Make Me Cry (che Noah ha cantato tra l’entusiasmo generale agli iHeart Radio Music Awards) . Seguendo il trend dei ...

Tatuaggio di coppia anche per la sorella di Miley Cyrus - Noah : Con i tatuaggi la piccola di casa Cyrus, Noah, non è alle prime armi. La sorella diciassettene di Miley, che sta seguendo le orme della maggiore con la musica, ha già un Tatuaggio condiviso con la sua migliore amica Lauren Winzer, e si è fatta tatuare un piccolissimo finger tattoo dopo il successo del suo primo singolo Make Me Cry (che Noah ha cantato tra l’entusiasmo generale agli iHeart Radio Music Awards) . Seguendo il trend dei ...

Miley Cyrus difende Selena Gomez dalle offese di Stefano Gabbana : I social non sono meno offensivi del mondo reale, vi prego, mettiamocelo in testa'. Paola Pulcini Selena Gomez Consigliato Selena Gomez torna sul palco con Taylor Swift dopo il trapianto

Chris Hemsworth - il Thor della Marvel - ‘attaccato’ dal suo cane mentre balla Miley Cyrus : E’ famoso (anche) per non prendersi troppo sul serio e per essere estremamemente simpatico: l’attore australiano Chris Hemsworth, noto ai più come l’interprete di Thor nei film del Marvel Cinematic Universe, non si smentisce e regala ai suoi fan un video su Instagram che è già divenuto virale. Nelle immagini lo si vede esibirsi in un delirante ‘ballo’ sulle note di Wrecking Ball, la hit di Miley Cyrus del 2013 (che ...

Miley Cyrus : questo video di Chris Hemsworth e i figli che ballano su una sua hit ti farà venire voglia di unirti alla festa : LOL The post Miley Cyrus: questo video di Chris Hemsworth e i figli che ballano su una sua hit ti farà venire voglia di unirti alla festa appeared first on News Mtv Italia.

Da Frida Kahlo a Miley Cyrus - quando l’amore è senza etichette : Cos’hanno in comune Frida Kahlo e Virginia Woolf? Non solo sono donne che hanno fatto la storia con il loro talento e le loro opere formidabili, ma sono anche state delle vere e proprie apripista per gli attuali movimenti LGBT. Pur senza aver mai fatto davvero coming out, le due artiste non hanno mai nascosto di amare anche le donne. Un atteggiamento che ha creato terreno fertile per le rivendicazione dei diritti da parte di lesbiche e ...

Miley Cyrus : la cantante spiega perché non è più dispiaciuta per le foto nuda di dieci anni fa : "Sono gli altri a doversi vergognare" The post Miley Cyrus: la cantante spiega perché non è più dispiaciuta per le foto nuda di dieci anni fa appeared first on News Mtv Italia.

Miley Cyrus ci fa le scarpe (e non solo) : Audaci, classici, sportivi, casual, colorati, scintillanti e non. Ventisei pezzi creati per soddisfare tutti i gusti, nessuno escluso. LEGGI ANCHELa scarpa del giorno Nasce da queste premesse Converse X Miley Cyrus, la prima collezione di abbigliamento e scarpe del brand creata dall’esplosiva Miley Cyrus. Una capsule fortemente rappresentativa del suo personaggio, spesso sopra le righe, e di quel self-empowerment che ostenta con orgoglio sulla ...

Miley Cyrus : la cantante si rimangia le scuse per aver posato nuda a 15 anni : Citando l'amica Demi: "Sorry, not sorry" The post Miley Cyrus: la cantante si rimangia le scuse per aver posato nuda a 15 anni appeared first on News Mtv Italia.