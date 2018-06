Milano | Salvini diventa Hitler nel poster di uno street artist

A Milano murales con Salvini nei panni di Hitler - poi rimosso. FOTO : A Milano murales con Salvini nei panni di Hitler, poi rimosso. FOTO In via Palermo, nel capoluogo lombardo, è comparsa una pittura che ritraeva il ministro dell'Interno vestito come il dittatore nazista. Un disegno che è stato immediatamente cancellato. LA FOTOGALLERY Parole chiave: ...

Milano - Salvini come Hitler : in via Palermo il poster del "Furher" Matteo : Un fotomontaggio in bianco e nero, che ritrae Matteo Salvini nei panni di Adolf Hitler. Sul braccio, al posto della svastica fascista, il simbolo della Lega. Il poster è apparso questa mattina su un muro di via Palermo, a Milano, nei pressi di un noto ristorante della zona. Il...

«Ricetta Milano» - in 10 mila a tavola. Il sindaco Sala : «Io l'anti Salvini» : «Benedetta sei tu milano perché dai voce a quelli che non hanno voce. Benedetta sei tu milano perché sei in grado di dare da mangiare a quelli che arrivano qui». Sulle migliaia e migliaia di persone , ...

Migranti - Sala alla tavola multietnica : “Io l’anti-Salvini a Milano. Basta con le sbruffonate - battiamolo con i fatti” : Il sindaco di Milano, Beppe Sala, si candida come l’anti-Salvini. Dalla tavolata multietnica organizzata al Parco Sempione dal Comune e dalle associazioni che credono nel modello Milano simbolo di integrazione, il primo cittadino si rivolge al ministro dell’Interno. “L’accoglienza è irrinunciabile, Basta con le sbruffonate”. L'articolo Migranti, Sala alla tavola multietnica: “Io l’anti-Salvini a Milano. ...

Salvini su Ue e Fornero preoccupa la Borsa : Milano giù - spread a 232 : Il ministro dell'Interno Matteo Salvini che minaccia di tagliare il contributo dell'Italia al bilancio Ue in mancanza di aiuti sui migranti e segnala di voler smontare la riforma Fornero entro fine ...

Milano - sabato la tavolata multietnica al Parco Sempione : la polemica sui cibi consentiti e l'invito a Salvini : Chi parteciperà alla tavolata multietnica di sabato 23 giugno al Parco Sempione, promossa da Comune di Milano e numerose associazioni, potrà portare cibi da casa, che però non potrà mettere a ...

Migranti : Sala - Salvini ospite gradito a tavolata multietnica a Milano : Milano, 20 giu. (AdnKronos) - Il ministro dell'Interno e leader della Lega, Matteo Salvini, "se vuole venire, è sicuramente un ospite gradito" alla tavolata multietnica di sabato prossimo a Milano. E' quanto afferma il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, che spiega di non aver invitato "direttamente"

Milano : Sala a Salvini - città a centrodestra? Aspetta e spera : Milano, 20 giu. (AdnKronos) - "Aspetta e spera". Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha risposto al segretario della Lega e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, che aveva auspicato un ritorno del centrodestra a Palazzo Marino. "Io ho attribuito i giusti meriti ai sindaci di centrodestra che