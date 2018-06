Milano positiva | Borse europee contrastate

Borse. Milano positiva - spread a 232 : 9.35 Borse. Milano positiva , spread a 232 Apertura incerta per le borse europee, con Milano in lieve rialzo, in attesa delle prossime mosse di Fed, Bce e Boj. A Piazza Affari,l'Ftse Mib segna +0,23% e l'All Share a +0,24%. Margine BtpBund tedesco in lieve calo a 232 punti in avvio, con rendimento del decennale al 2,79%. Londra -0,11%, Parigi +0,07% e Francoforte +0,12%. Euro a 1,1735 dollari e 129,75 yen in apertura dei mercati valutari.

Borse. Milano positiva - spread in calo : 9.18 Apertura in rialzo per la Borsa di Milano, dopo le perdite della scorsa settimana. A Piazza Affari, l'Ftse Mib è in deciso rialzo: +1,5% a 22.734 punti. In calo lo spread fra il Btp e il Bund tedesco: 190 punti in avvio con rendimento del decennale intorno al 2,34%. Euro in netto rialzo,scambiato a 1,1719 dollari e 128,2 yen, in apertura dei mercati valutari.