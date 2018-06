Milano | gli scavi per la M4 incontrano il ' mausoleo dell' imperatore'

Olimpiadi invernali a Torino - Appendino rilancia e minaccia le dimissioni. Toninelli la appoggia : ‘Proposta migliore di Milano’ : E’ il giorno della presentazione di un primo dossier al sottosegretario del governo Giancarlo Giorgetti, ma il pensiero di Chiara Appendino non potrà non essere rivolto a Torino, dove all’interno della sua maggioranza sempre più consiglieri si dicono contrari ai metodi con cui la sindaca affronta la candidatura della città a ospitare le Olimpiadi invernali del 2026. Fino all’una di notte gli eletti del Movimento 5 stelle, la sindaca e ...

Olimpiadi 2026 : Sala - meglio Milano : Anche se ovviamente "trattandosi di una decisone politica accetterò qualunque decisione del governo. Il buonsenso direbbe che abbiamo più possibilità noi. Se però si decidesse per Torino non farò ...

Biglietti e scaletta del concerto dei Queen + Adam Lambert a Milano il 25 giugno : info utili e ingressi : Il concerto dei Queen + Adam Lambert a Milano riporta in Italia lo storico gruppo britannico che ormai da decenni deve fare a meno della carismatica figura di Freddie Mercury. La band di Brian May sarà in Italia il 25 giugno per il concerto in programma al Mediolanum Forum di Assago, con Biglietti in prevendita su Vivaticket e in tutti i canali abilitati. Coi Biglietti venduti attraverso questo circuito, non ci sarà bisogno di fare la fila ...

Inter - Nainggolan è arrivato a Milano : 'Sono contento - voglio rendere felici i tifosi' : "Sono contento. I tifosi felici? Spero lo siano di più quando scenderò in campo". È arrivato nella sua nuova città, Radja Nainggolan. Il centrocampista belga è sbarcato a Milano, dove domani sosterrà ...

Nainggolan a Milano - gli interisti fanno festa : lunedì visite e firma : Il pupillo di Luciano Spalletti comincia la sua avventura nerazzurra. Tifosi interisti mobilitati per l'accoglienza

Eddie Vedder - il tributo del cantante alla moglie : 'A Milano il nostro primo incontro' : Agenzia Vista, Milano, 24 giugno 2018 Durante il concerto a San Siro, Eddie Vedder , frontman dei Pearl Jam, ha letto una lettera alla moglie in italiano, un tributo per il amore, dato che fu proprio ...

Quegli spettacoli a Milano col pubblico protagonista : Eppure, sempre a Milano, sono in arrivo spettacoli per lo spettatore nomade, realizzati da Zona K, col progetto Cities, mentre al Piccolo teatro arriverà Milo Rau, con The Repetition-Historie, s, du ...

Milano - salvato dalle acque del Naviglio Grande : è gravissimo : Un uomo tra i 40 e i 50 anni è stato recuperato sabato pomeriggio dai vigili del fuoco in gravissime condizioni dalle acque del Naviglio Grande nei pressi di Bernate Ticino, nel Milanese. Dopo essere ...

Pearl Jam a Milano - la moglie di Eddie Vedder risponde a Melania. Sulla giacca scrive 'A noi interessa - perché a te no ' : Fuori programma a Milano durante il concerto dei Pearl Jam. Jill McCormick, moglie di Eddie Vedder, è stata invitata a salire sul palco dal cantante della band per festeggiare l'anniversario del loro ...

Pearl Jam - concerto Idays Milano 2018/ Foto : la romantica dedica di Eddie Vedder alla moglie : Pearl Jam, Iday Milano 2018: la band di Eddie Vedder si esibisce a Experience Milano. Scaletta, orari, biglietti, oggetti vietati e tutto ciò che c'è da sapere sul concerto.(Pubblicato il Sat, 23 Jun 2018 14:50:00 GMT)

Milano - tavolata multietnica di quasi 3 chilometri con oltre 10mila persone : “L’accoglienza è irrinunciabile” – FOTO : Diecimila persone, una tavolata “del mondo” lunga oltre 2,7 chilometri attraverso i viali interni del Parco Sempione a Milano. L’iniziativa, promossa dal Comune e dalle associazioni, è stata voluta per ribadire la volontà della città ad accogliere e integrare. A Ricetta Milano, così si chiama il grande pranzo, l’idea è quella di “far sedere a tavola tutta la città e tutti i suoi ingredienti che ...

Migranti : Sala - accoglienza irrinunciabile per Milano : Milano, 23 giu. (AdnKronos) – “Milano vuole essere partecipe e protagonista della scena internazionale, non con le sbruffonate, con atteggiamento sbagliati, ma con i fatti: l’accoglienza è irrinunciabile per noi come sono irrinunciabili regole, leggi e strumenti”. Così il sindaco Giuseppe Sala, in un passaggio del suo intervento alla manifestazione ‘Ricetta Milano” al parco Sempione, “Quindi come sindaco ...

