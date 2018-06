Milano-Bicocca | il futuro della medicina è nella Casa della ricerca

Un premio Nobel e una Fields medal per i 20 anni di Milano-Bicocca : Venerdì 22 giugno doppio appuntamento all’Università di Milano-Bicocca con due star dell’Economia e della Matematica: Robert Engle e Terence Tao. Due iniziative promosse nell’ambito delle celebrazioni per il ventennale dell’Ateneo. Primo appuntamento alle ore 10, presso l’Auditorium “G. Martinotti” dell’Università di Milano-Bicocca (Edificio U9, Via Vizzola 5, Milano), dove l’economista Robert Engle terrà una lectio dal titolo “A Financial ...

Violenze all’asilo nido Baby World Bicocca di Milano/ Il pm chiede 3 anni di carcere ai responsabili : Violenze all’asilo nido Baby World Bicocca di Milano: il pubblico ministero chiede 3 anni di carcere a due dei quattro responsabili delle Violenze nei confronti dei bambini piccolissimi(Pubblicato il Thu, 14 Jun 2018 15:15:00 GMT)

Milano-Bicocca - un nuovo gusto di gelato celebra il Ventennale : Sa di amarena e timo e si chiama “Bicocca”. È il nuovo gusto di gelato che la “Compagnia Gelatieri – Narratori di gelato” dedica all’Università di Milano-Bicocca per una ricorrenza speciale: il suo ventesimo compleanno. L’innovativo gusto, ispirato alle più recenti tendenze in fatto di gelato artigianale, che lo vogliono arricchito di aromi e profumi intensi, sarà disponibile in anteprima per una degustazione gratuita domani, martedì 12 giugno, ...

«Noi pionieri alla Bicocca di Milano - da ateneo di periferia ad eccellenza» : Il suo ufficio di ricercatore e professore di diritto penale è nell'edificio U6, nelle stesse stanze il 26 novembre 1998 presentò la tesi di laurea. Il campus era ancora in costruzione, l'ateneo ...

Milano-Bicocca spicca nella classifica U-Multirank per la qualità della ricerca : Didattica, qualità della ricerca scientifica e capacità di attrarre finanziamenti. Sono alcuni degli indicatori valutati al top da U-Multirank, la classifica internazionale indipendente finanziata dall’unione europea che prende in considerazione parametri come la percentuale di laureati, il tempo per completare i percorsi di studio, le pubblicazioni scientifiche, le collaborazioni internazionali, la mobilità degli studenti e l’impegno a livello ...

Milano. Bicocca : inaugurata la ventesima Casa dell’acqua in città : Alla presenza dell’assessore Marco Granelli, del Rettore dell’Università Bicocca Cristina Messa e dalla Responsabile Reti dell’Acquedotto di Milano Teresa Gentile,

Milano-Bicocca festeggia i suoi primi vent'anni : Talento, passione e impegno artistico di uno dei più grandi ballerini del mondo saranno al centro di un dialogo sul ruolo della danza per l' individuo e per la società . Alle 16 tutti in Piazza dell'...

Università : Milano-Bicocca festeggia vent'anni con Allevi e Bolle : Talento, passione e impegno artistico di uno dei più grandi ballerini del mondo saranno al centro di un dialogo sul ruolo della danza per l'individuo e per la società. Gli eventi che vedranno ...

Università : Milano-Bicocca festeggia vent'anni con Allevi e Bolle (2) : (AdnKronos) - Il 12 giugno saranno celebrati anche gli studenti, i dipendenti e i docenti nati nello stesso giorno dell’istituzione di Milano-Bicocca, il 10 giugno. A loro è dedicata la mostra fotografica 'Bicocca20: auguri a tutti noi'. Dodici ritratti e altrettanti scatti che li rappresentano nell

Università : Milano-Bicocca festeggia vent'anni con Allevi e Bolle : Milano, 29 mag. (AdnKronos) - Musica, danza e sport per festeggiare i vent'anni di Milano-Bicocca. Il calendario di iniziative che celebrano due decenni di ricerca, didattica e innovazione dell'ateneo istituito il 10 giugno 1998 si arricchisce con tre appuntamenti a giugno e uno a ottobre. Si parte

Milano : università Bicocca compie 20 anni - celebrazioni con Allevi e Bolle (2) : (AdnKronos) – Per martedì 12 giugno, due le iniziative previste: dalle 14.30 alle 15.30, nell’ambito di OnDance, la festa della danza che si terrà a Milano dell’11 al 17 giugno, cui l’ateneo partecipa con studi e workshop, l’étoile Roberto Bolle incontrerà gli studenti nell’aula magna dell’università di Milano-Bicocca. Talento, passione e impegno artistico di uno dei più grandi ballerini del mondo ...

Milano : Bicocca sigla accordi con operatori di sharing mobility (2) : (AdnKronos) - Il Bicocca mobility Day -#Bicoccamobilityday- si inserisce all’interno del Festival dello sviluppo sostenibile 2018 promosso da Asvis (Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile) oltre che tra gli eventi per la celebrazione del ventennale di Milano-Bicocca (#Bicocca20). Nella prima