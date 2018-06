Migranti | truffe e maltrattamenti | sei arresti a Latina

ilgiornale

(Di martedì 26 giugno 2018) In manette sei persone responsabili di alcune onlus che operavano nella gestione di numerosi Centri di accoglienza straordinaria (Cas) in provincia diper i reati di falso, truffa aggravata, frode nelle pubbliche forniture enei confronti dei. Dopo aver effettuato accurati sopralluoghi all'interno di numerosi centri la polizia ha riscontrato gravi situazioni di sovraffollamento e carenze di natura igienico-sanitaria.Le indagini sono state effettuate partendo dalla documentazione depositata dai responsabili delle onlus per la partecipazione ai bandi di gara indetti per l'accoglienza dei: sono emerse gravi e sistematiche violazioni nell'esecuzione degli obblighi assunti dai gestori dei centri in sede di aggiudicazione delle gare.Le intercettazioni delle forze dell'ordine hanno consentito di acclarare che una onlus si spartiva la gestione dei ...