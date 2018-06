Migranti |  Toninelli |   Con Salvini ci sentiamo ogni giorno | lui aggiorna me e io

agi

: #Migranti, il ministro Toninelli: 'L'Olanda richiami le navi delle sue Ong'. L'Olanda: 'Non sono nostre Ong' -… - Agenzia_Ansa : #Migranti, il ministro Toninelli: 'L'Olanda richiami le navi delle sue Ong'. L'Olanda: 'Non sono nostre Ong' -… - fattoquotidiano : Migranti, Toninelli: “Sequestreremo nave ong Lifeline, agisce in acque libiche fuori dal diritto internazionale” - fattoquotidiano : Nave Lifeline salva migranti in acque libiche, Toninelli: “Fuori da ogni regola”, Salvini: “Li portate in Olanda” -

(Di martedì 26 giugno 2018) Suila linea del governo è condivisa. Lo afferma il ministro alle Infrastrutture Danilo Toninelli. Rispondendo ad una domanda su Radio 1, se avesse una posizione diversa dal ministro dell'Interno Matteo, Toninelli ha detto: "Assolutamente no". "Citutti i santi giorni - ha aggiunto - luime e io lui". "La battaglia - ha spiegato - è scindere il salvataggio dalla gestione delle richieste di asilo che non può fare solo l'Italia. L'obiettivo è non far partire i barconi della morte".