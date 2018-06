Migranti | Salvini | “Accolto Maersk perché abbiamo cuore buono”

Migranti - la "guerra" dei soccorsi mette in crisi il governo : così Salvini sfida i 5 Stelle : Salvini accentua il suo approccio decisionista, Di Maio rimane in posizione defilata, Conte pare essersi (di nuovo) eclissato dopo il vertice di...

Migranti - Salvini : "Obiettivo rilancio rapporti bilaterali su energia e commercio con Libia" : Dopo gli incontri tenuti ieri dal Ministro dell'Interno Matteo Salvini in Libia sui problemi complessi dell'immigrazione, stamane, entrando all'Assemblea di Confartigianato, ha dichiarato a Teleborsa ...

Migranti - Calenda : “Con Minniti su Libia abbiamo fatto azione dura e positiva. Tweet di Salvini? Umanamente misero” : “Migranti? C’è una paura sull’immigrazione che noi del Pd abbiamo affrontato molto bene. abbiamo fatto crollare la percentuale di sbarchi. Il problema è che non siamo riusciti a dirlo”. Sono le parole dell’ex ministro dello Sviluppo Economico, Carlo Calenda, ospite di Otto e Mezzo (La7). “Nel centrosinistra esiste una idea politically correct” – spiega – “secondo cui se fai una cosa ...

Migranti - Salvini : 'Squallore incredibile la vignetta di Repubblica'. E minaccia una querela : Matteo Salvini minaccia di querelare 'Repubblica: nel mirino, una vignetta di Bucchi in cui viene ritratto un uomo di colore con le mani alzate davanti a un altro di spalle con la pistola puntata ...

Migranti : Toninelli replica a Salvini : 'Guardia Costiera autonoma' : Torna sul tema dei Migranti il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli dopo le parole di ieri del ministro dell'Interno, Matteo Salvini sulla Guardia Costiera. Il titolare del Viminale, ieri, ...

Migranti - Toninelli con Salvini : Guardia Costiera non raccolga sos da barconi in acque libiche : Piena sintonia tra Toninelli e Salvini sul tema Migranti . Il ministro delle Infrastrutture del M5S è d'accordo con il capo del Viminale sul fatto che la Guardia Costiera italiana non risponda agli ...

Migranti - Toninelli : "Con Salvini ci sentiamo ogni giorno - lui aggiorna me e io lui" : Sui Migranti la linea del governo è condivisa. Lo afferma il ministro alle Infrastrutture Danilo Toninelli. Rispondendo ad una domanda su Radio 1, se avesse una posizione diversa dal ministro dell'Interno Matteo Salvini, Toninelli ha detto: "Assolutamente no". "Ci sentiamo tutti i santi giorni - ha aggiunto - lui aggiorna me e io lui". "La battaglia - ha spiegato - è scindere il salvataggio dalla ...

Migranti - la sfida di Salvini : "La Guardia costiera italiana ha avuto disposizioni di non raccogliere gli sos delle navi ong cariche di Migranti? Dovete chiedere al ministro Toninelli, ma se così fosse, questa decisione avrebbe il ...

Migranti - Salvini : hotspot fuori da confini Libia. Cargo Maersk - autorizzato sbarco a Pozzallo : Il responsabile del Viminale ha incontrato il ministro dell’Interno libico Abdulsalam Ashour e il vicepresidente libico Ahmed Maitig. Nella prima metà di settembre, ha annunciato, verrà organizzata a Tripoli una conferenza sull’immigrazione illegale «con la visione italiana e libica»...

Migranti. Matteo Salvini lascia entrare l’Alexander Maersk : E’ terminata nella notte l’odissea dei 108 migranti a bordo dell’Alexander Maersk. Sono tutti uomini tranne una donna e 2

Migranti - Salvini : «Guardia Costiera non raccolga gli sos dai barconi. Hotspot ai confini sud della Libia» : Centri di identificazione per Migranti «non in Italia come vuole la Francia», ma ai confini meridionali esterni della Libia; una conferenza sull'immigrazione illegale, di iniziativa...

Salvini - Migranti : “Hotspot in Libia - Niger e Sudan”/ Sulle Ong : “Complici dei trafficanti di uomini" : Salvini in Libia: "Hotspot a Tripoli, non in Italia". Il ministro dell'interno al lavoro per affrontare il problema migranti col collega libico: "garantiremo aiuti economici"(Pubblicato il Mon, 25 Jun 2018 22:51:00 GMT)