Migranti | Salvini | ' Accolto Maersk perché abbiamo cuore buono'

Migranti - la "guerra" dei soccorsi mette in crisi il governo : così Salvini sfida i 5 Stelle : Salvini accentua il suo approccio decisionista, Di Maio rimane in posizione defilata, Conte pare essersi (di nuovo) eclissato dopo il vertice di...

Migranti - Salvini : "Obiettivo rilancio rapporti bilaterali su energia e commercio con Libia" : Dopo gli incontri tenuti ieri dal Ministro dell'Interno Matteo Salvini in Libia sui problemi complessi dell'immigrazione, stamane, entrando all'Assemblea di Confartigianato, ha dichiarato a Teleborsa ...

Migranti - Calenda : “Con Minniti su Libia abbiamo fatto azione dura e positiva. Tweet di Salvini? Umanamente misero” : “ Migranti ? C’è una paura sull’immigr azione che noi del Pd abbiamo affrontato molto bene. abbiamo fatto crollare la percentuale di sbarchi. Il problema è che non siamo riusciti a dirlo”. Sono le parole dell’ex ministro dello Sviluppo Economico, Carlo Calenda , ospite di Otto e Mezzo (La7). “Nel centrosinistra esiste una idea politically correct” – spiega – “secondo cui se fai una cosa ...

Migranti - Salvini : "Squallore incredibile la vignetta di Repubblica". E minaccia una querela : Matteo Salvini minaccia di querela re 'Repubblica: nel mirino, una vignetta di Bucchi in cui viene ritratto un uomo di colore con le mani alzate davanti a un altro di spalle con la pistola puntata contro di lui. L'indigeno dice 'Doctor Salvini I presume', variazione della famosa frase pronunciata a fine 1800 da Henry Morton Stanley, giornalista ed esploratore gallese, quando, dopo una lunga ricerca, riuscì a ...

Migranti - Toninelli con Salvini : Guardia Costiera non raccolga sos da barconi in acque libiche : Piena sintonia tra Toninelli e Salvini sul tema Migranti . Il ministro delle Infrastrutture del M5S è d'accordo con il capo del Viminale sul fatto che la Guardia Costiera italiana non risponda agli ...