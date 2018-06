Migranti - polizia frontiera Usa : per ora stop a tolleranza zero : Il commissario Usa per la dogana e la protezione dei confini, Kevin K. McAleenan, ha ammesso che le autorità hanno abbandonato per ora la politica di "tolleranza zero" verso le famiglie di immigrati ...

Migranti : naufragio al largo della Libia - Polizia 'oltre 70 vittime' : Palermo, 21 giu. (AdnKronos) - Sarebbero oltre 70 le vittime dell'ultimo naufragio avvenuto al largo della Libia nei giorni scorsi. A confermarlo agli investigatori sono stati alcuni dei 42 superstiti, soccorsi dalla nave americana Trenton e sbarcati a Pozzallo, a bordo della nave Diciotti. Secondo

Controlli alle stazioni - Frontex polizia di frontiera : la bozza Ue per ridurre i movimenti dei Migranti dal Paese di ingresso : "Un forte impegno per avanzare nella politica migratoria europea" con la "riduzione del numero di arrivi illegali nell'Unione", attraverso una serie di misure e proposte, ma anche "una forte necessità di ridurre in modo significativo i movimenti secondari, evitando attraversamenti illegali delle frontiere interne tra Stati membri di migranti e richiedenti asilo e assicurando" procedure "veloci" per i trasferimenti verso il Paese ...

BAMBINA DI 4 ANNI CADE NELLE FOGNE E MUORE/ Grecia - campo profughi a Tebe : Migranti iracheni contro la polizia : BAMBINA di 4 ANNI CADE NELLE FOGNE e MUORE: Grecia, tragedia nel campo profughi di Tebe, a nord ovest di Atene. La piccola era scomparsa nella serata di lunedì, ritrovata poche ore dopo(Pubblicato il Tue, 19 Jun 2018 16:57:00 GMT)

Migranti scappano dalla polizia : ne muoiono cinque in un terribile incidente : La first lady americana ha criticato , aspramente ed inaspettatamente, il marito sulla sua politica di tolleranza zero nei confronti dei Migranti . Nella zona dove è avvenuto il drammatico incidente, ...

Migranti muoiono in un incidente in Texas : stavano scappando dalla polizia : Cinque Migranti sono morti e altri sono rimasti feriti in un incidente nel sud del Texas dopo un inseguimento ad alta velocità con la polizia di frontiera. Secondo quanto riferito dai media...

Migranti : suv tenta sfuggire a polizia - 5 morti in Texas : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Migranti - Suv tenta di sfuggire a polizia : 5 morti in Texas : ... lungo il confine dove l'amministrazione Trump ha fatto scattare la politica della "tolleranza zero". Lo ha reso noto lo sceriffo Marion Boyd, precisando che il guidatore ha perso il controllo del ...

Migranti - Suv tenta di sfuggire a polizia : 5 morti in Texas : Migranti, Suv tenta di sfuggire a polizia: 5 morti in Texas Migranti, Suv tenta di sfuggire a polizia: 5 morti in Texas Continua a leggere L'articolo Migranti, Suv tenta di sfuggire a polizia: 5 morti in Texas proviene da NewsGo.

Migranti maltratti della polizia francese : «Mi hanno tagliato le scarpe e messo su un treno» : «Ho provato stamattina a passare. Eravamo in due, ci hanno fatto scendere dal treno strattonandoci e urlando, poi ci hanno spinti in un furgone nel parcheggio della stazione. Ci hanno dato un foglio (refus d’entrèe) dentro al furgone e ci hanno rimessi su un treno che tornava in Italia, senza spiegarci nulla». A parlare è Tariq (nome di fantasia). Ha 15 anni ed è originario del Darfur, Sudan. La sua storia è raccontata all’interno del ...

Ventimiglia - vergogna francese : "Così la polizia respinge e maltratta i minori Migranti" : "Ho provato a passare. Eravamo in due, ci hanno fatto scendere dal treno strattonandoci e urlando, poi ci hanno spinti in un furgone nel parcheggio della stazione - racconta T., 15 anni, fuggito dalla guerra in Darfur - Ci hanno dato un...

Migranti - Oxfam : “La polizia francese maltratta e respinge in Italia i bambini” : I minori non accompagnati che cercano di attraversare la frontiera nella zona di Ventimiglia vengono maltrattati dalla polizia francese. Appena presi in custodia, sono immediatamente rispediti indietro con procedure illegali per le leggi nazionali e internazionali: a denunciarlo un rapporto dell'Ong umanitaria Oxfam.Continua a leggere

Migranti - Oxfam : “La polizia francese maltratta e respinge in Italia i bambini” : Migranti, Oxfam: “La polizia francese maltratta e respinge in Italia i bambini” I minori non accompagnati che cercano di attraversare la frontiera nella zona di Ventimiglia vengono maltrattati dalla polizia francese. Appena presi in custodia, sono immediatamente rispediti indietro con procedure illegali per le leggi nazionali e internazionali: a denunciarlo un rapporto dell’Ong umanitaria Oxfam.Continua […] L'articolo Migranti, ...

"I minori Migranti a Ventimiglia subiscono brutalità da parte della polizia francese" : minori non accompagnati anche di 12 anni continuano a essere vittime di abusi, detenzioni e respingimenti illegali verso l’Italia, da parte della polizia francese, una volta superata la frontiera di Ventimiglia. È la denuncia contenuta nel nuovo rapporto Se questa è Europa, diffuso venerdì 15 giugno da Oxfam, Diaconia Valdese e Asgi, che lavorano a Ventimiglia per prestare soccorso ai migranti ...