Migranti | Parigi | dopo giorni di attesa la Lifeline potrebbe approdare a Malta

Migranti, Parigi: la nave Lifeline potrebbe approdare in un porto di Malta

Migranti - Parigi : “Per la Lifeline si delinea sbarco a Malta”. Attraccata a Pozzallo la nave con 108 persone soccorse : Poco dopo la mezzanotte è Attraccata nel porto di Pozzallo la nave portacontainer danese Alexander Maersk che ferma da venerdì scorso davanti alle coste ragusane con 108 Migranti soccorsi nei giorni scorsi nel Mediterraneo. Nella serata di lunedì era arrivato il via libera all’approdo da parte del ministero dell’Interno, con soddisfazione del sindaco della città Roberto Ammatuna che aveva fatto appello al ministro Matteo Salvini chiedendo ...

Bansky - murales a Parigi sulla crisi dei Migranti : Lo street artist più famoso del mondo ha 'colpito' nel 18esimo arrondissement , poco distante da un centro di accoglienza dismesso, e vicino all'università della Sorbona. …

ANSA, - Parigi, 25 GIU - Banksy colpisce ancora. Secondo gli esperti sarebbero del celebre street artist britannico alcune opere comparse in questi ultimi giorni su alcuni muri di Parigi per

Banksy - i nuovi graffiti a Parigi per i Migranti : Secondo gli esperti sarebbero del celebre street artist britannico le opere comparse in questi giorni su alcuni muri di Parigi

Migranti - è scontro Macron-Conte Salvini : «Parigi arrogante - non scontato il nostro sì al vertice» : Ieri Macron ha aggiunto che siamo invece in presenza in Europa «di una crisi politica» scaturita da «estremisti che giocano sulle paure, ma non bisogna cedere allo spirito di manipolazione o iper-...

Migranti - è ancora scontro Roma-Parigi. Macron attacca : "L'Italia non vive crisi migratoria" : Non si placa la polemica tra Roma e Parigi sul tema Migranti. L'ultimo affondo del presidente francese arriva a poche ore dal pre-summit convocato per oggi a Bruxelles dal presidente della Commissione ...

Nuovo scontro Roma-Parigi sui Migranti. L'Ue è spaccata

Migranti - Salvini : "Macron arrogante - apra i porti". Scontro con Parigi : Guardia costiera italiana alle navi: "Se in acque libiche non chiamate più noi". La Lifeline chiede aiuto: "Servono rifornimenti". Malta: "Torni indietro per evitare esclation"

Vertice Ue diventa a 16. Merkel pessimista su Migranti. Portavoce Parigi : summit difficile : Ma le tensioni sul dossier dei migranti che stanno agitando le capitali inducono Angela Merkel, che in questa partita si sta giocando la sua stessa sopravvivenza politica, al pessimismo. "Sappiamo ...

A colloquio con Salvini : “Parigi prende 100 Migranti dell’Aquarius? Non basta” : «A me le pacche sulle spalle, le rassicurazioni, le parole non bastano: è ora di passare dalle parole ai fatti e i fatti si vedranno al vertice europeo del 28 giugno. Mi fa piacere che la Francia accolga una parte dei passeggeri Aquarius, ma non basta: Parigi non pensi che, accogliendo 100 migranti, possa lavarsi la coscienza. C’è ancora tanto da f...

