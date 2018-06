Migranti | nave danese Maersk a Pozzallo | sbarcate 108 persone

Migranti - finisce l’odissea della nave Alexander Maersk : dopo giorni attracca a Pozzallo : È attraccata poco dopo la mezzanotte nel porto di Pozzallo la nave danese Alexander Maersk, ferma da venerdì scorso davanti alle coste ragusane con 108 Migranti soccorsi nei giorni scorsi nel Mediterraneo. Il sindaco Roberto Ammatuna: “finisce l'incubo per i Migranti a bordo dell'imbarcazione”.Continua a leggere

Nave Maersk a Pozzallo con 108 Migranti : 0.55 Si è conclusa in nottata l'odissea dei 108 migranti, tutti uomini tranne una donna e 2 bambini,a bordo della Alexander Maersk, la Nave danese ferma da venerdì scorso davanti alle coste del ragusano. La portacontainer ha attraccato a Pozzallo poco dopo la mezzanotte; subito dopo sono cominciate le operazioni di sbarco. I profughi, soccorsi nei giorni scorsi nel Mediterraneo, verranno trasferiti nell'hot spot di Pozzallo per ...

Migranti - autorizzato lo sbarco dei 113 Migranti bloccati sulla nave al largo di Pozzallo. Sindaco : “Finisce il loro incubo” : Dal ministero dell’Interno è arrivata l’autorizzazione al cargo commerciale Alexander Maersk, fermo da giorni davanti al porto di Pozzallo con 113 migranti a bordo, di poter attraccare al porto del Ragusano. Lo rende noto il Sindaco Roberto Ammatuna sottolineando che “finisce così l’incubo per 110 migranti che ospita a bordo che potranno essere accolti ed assistiti nel migliore dei modi”. L’ingresso in porto è previsto nella tarda ...

