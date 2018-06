Migranti | Medici senza frontiere a Salvini | ‘Torture in Libia non sono retorica Ecco le

A Valencia i 629 Migranti dell'Aquarius. Cibo - tende e medicine per il loro arrivo : Soccorsi sabato scorso nel Mediterraneo centrale e al centro di uno scontro diplomatico tra Italia, Malta e Francia. Il primo gruppo composto da 274 persone a bordo della nave Dattilo della Guardia ...

Aquarius - al porto di Valencia la Croce Rossa è pronta all’accoglienza dei Migranti. Team di psicologi e medici : Mentre Salvini continua con la politica dei porti chiusi. Nella cornice elegante della Marina Real, Arturo Valoria de Arana – Responsable de Captacion de Fondos, Cruz Roja Espanola – indica il punto preciso in cui i migranti dell’Aquarius sbarcheranno a Valencia. La Cruz Roja ha già predisposto il piano per l’accoglienza. Dalle scarpe ai saponi, dall’assistenza sanitaria per le ustioni al mix di benzina e acqua di ...