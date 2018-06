Migranti | Macron conferma colloquio con Conte | ' Incontro proficuo'

Migranti - Salvini attacca Macron : «L'arroganza francese non va più di moda in Italia» : Mentre il premier Giuseppe Conte incontra in maniera riservata il presidente francese Emmanuelle Macron per stringere i rapporti diplomatici, il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini ...

Salvini attacca ancora : "Macron apra casa sua ai Migranti" : "Se per Macron in Italia non esiste un problema immigrazione, allora che apra subito le porte di casa sua ai 9.000 immigrati che la Francia si era impegnata ad accogliere dall'Italia con gli accordi ...

Macron incontra il Papa in Vaticano : "Sui Migranti serve soluzione Ue" : Il Pontefice ha donato al presidente francese il medaglione di San Martino che regala il suo mantello a un povero

Macron a Roma a colloquio con Conte : “Non esiste problema Migranti”. Salvini : “Arrogante” : Ancora un botta e risposta tra Macron e Salvini, dopo l'incontro segreto avvenuto a Roma tra il presidente francese e il premier Conte. Il ministro degli Interni: "Troppo facile farsi la foto col Papa senza rispettare gli accordi e respingendo donne e bambini alle frontiere. L'arroganza francese non va più di moda in Italia".Continua a leggere

Migranti : Conte prepara Consiglio Ue - con Macron chiusa odissea Lifeline/Adnkronos : Roma, 26 giu. (Adnkronos) – Lavora sotto traccia il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. A Palazzo Chigi da questa mattina presto, il premier lima il discorso che terrà domani alle Camere in vista del Consiglio Ue di giovedì e venerdì. La partita è tutta da giocare e l’accordo a Bruxelles decisamente in salita. Ma intanto Conte un risultato pare averlo messo già a segno: ieri, in gran segreto, ha incontrato a casina Valadier ...

Migranti : Conte prepara Consiglio Ue - con Macron chiusa odissea Lifeline/Adnkronos (2) : (Adnkronos) – Il premier tornerà a indicare le richieste che l’Italia porterà al tavolo con gli altri partner europei. A partire dall’istituzione dei Centri di protezione internazionale, i cosiddetti hotspot, e il superamento del Regolamento di Dublino. Ma anche la richiesta di intensificare accordi e rapporti tra Unione europea e Paesi terzi da cui partono o transitano i Migranti.L’Italia, come indicato nel documento in ...

Migranti : Conte prepara Consiglio Ue - con Macron chiusa odissea Lifeline/Adnkronos (3) : (Adnkronos) – Al suo arco il presidente del Consiglio italiano sa di poter contare su alcune frecce che possono fare breccia tra gli alleati. Tra queste, la contrarietà alle sanzioni alla Russia dell’Italia e le ottime relazioni, anche se in stato embrionale, del neo governo con il presidente statunitense Donald Trump. E proprio oggi, a Palazzo Chigi, Conte ha visto l’ambasciatore John Bolton, Consigliere per la sicurezza ...

Migranti - incontro segreto Macron-Conte : 'Lifeline a Malta' : Un incontro segreto, lunedì sera alla Casina Valadier di Roma, tra il premier Conte e il presidente francese Macron sblocca il caso della Lifeline. La nave della ong andrà a Malta, annuncia il capo ...

Lifeline attraccherà a Malta - l'Italia accoglierà una quota di Migranti - Colloquio segreto Conte-Macron : Non abbiamo parlato di politica italiana o della posizione italiana, il tema delle migrazioni riguarda tutti. E' stato uno scambio proficuo e interessante su come rispondere nella maniera più ...

LIFELINE ATTRACCA A MALTA/ Decisivo summit segreto Macron-Conte? Alcuni Migranti anche a Francia e Portogallo : LIFELINE, nave Ong con a bordo 234 migranti verso MALTA: Conte, "Italia accogliera quota rifugiati", Salvini attacca ancora "la nave sarà sequestrata, è fuorilegge"(Pubblicato il Tue, 26 Jun 2018 19:11:00 GMT)

Migranti : Macron - con Papa parlato di fenomeno - non di politica italiana : Roma, 26 giu. (AdnKronos) – “Questa mattina con il Papa si è parlato del fenomeno legato ai Migranti ma non abbiamo parlato specificatamente della politica italiana né sul tema dei Migranti né su un altro tema”. Così il presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron, in una conferenza stampa al termine della sua visita in Vaticano. “Con il Papa Francesco – rileva- non abbiamo commentato tale o tale Paese. ...