Migranti | Macron | con Papa parlato di fenomeno | non di politica italiana

sportfair

: #Migranti, la doppia morale di #Macron: sgombero con gas lacrimogeni a Parigi #26giugno LEGGI - Affaritaliani : #Migranti, la doppia morale di #Macron: sgombero con gas lacrimogeni a Parigi #26giugno LEGGI - petergomezblog : Macron prova a scaricare Lifeline su Malta ‘Accogliete nave’. La Valletta: ‘Stiamo decidendo’ - fattoquotidiano : Migranti, Salvini: “L’attracco della cargo Maersk? Siamo più buoni di Macron, soccorsi su indicazione Guardia Costi… -

(Di martedì 26 giugno 2018) Roma, 26 giu. (AdnKronos) – “Questa mattina con ilsi èdellegato aima non abbiamospecificatamente dellané sul tema deiné su un altro tema”. Così il presidente della Repubblica francese, Emmanuel, in una conferenza stampa al termine della sua visita in Vaticano. “Con ilFrancesco – rileva- non abbiamo commentato tale o tale Paese. Abbiamo avuto uno scambio libero sul tema deie sulle cause profonde dele sul come rispondere a questoin modo umano”. L'articolo, condi, non diSPORTFAIR.