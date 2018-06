Migranti | Lifeline attraccherà a Malta Conte | Una quota in Italia

Lifeline - Conte : 'Sbarcherà a Malta'. In Italia parte dei Migranti | : Si sblocca la situazione della nave dell'Ong con a bordo più di 200 persone . Il premier Italiano annuncia che l'imbarcazione attraccherà a La Valletta. Sarebbero cinque o sei i Paesi disponibili a ...

La Lifeline sbarcherà a Malta. Conte : "In Italia quota Migranti" : L'odissea della Lifeline si è chiusa. La nave della ong tedesca battente bandiera olandese sbarcherà a Malta. Di fatto la conferma (e la svolta) su questo fronte arriva dal permier Giuseppe Conte che ha sentito telefonicamente il premier maltese Muscat: "Ho appena sentito al telefono il presidente Muscat: la nave della Ong Lifeline attraccherà a Malta. Con il Presidente maltese abbiamo concordato che l'imbarcazione sarà sottoposta a indagine per ...

Migranti : Lifeline - la nave che nessuno vuole : Lifeline vaga nel Mediterraneo con i porti d’Europa di fatto tutti chiusi alla nave della ong tedesca. “Siamo stati rifiutati da Germania, Olanda e Italia – ha detto il suo portavoce Axel Steier alla radio francese Rtl, secondo quanto riporta Il Fatto Quotidiano – e oggi chiederemo alla Francia di accoglierci”. Nemmeno in Francia però sembra esser diretta la Lifeline. Parigi avrebbe invece richiesto a Malta di ...

Francia chiede a Malta di accogliere la Lifeline. Valletta : ‘Possibile sbarco - ma solo se Migranti redistribuiti in Ue’ : Si avvicina la svolta nel braccio di ferro fra gli Stati europei per l’accoglienza i 234 migranti a bordo della Lifeline, la nave della ong tedesca bloccata da giovedì scorso al largo di Malta. Il presidente francese Emmanuel Macron, nel giorno della visita da Papa Francesco in Vaticano, fa pressing su La Valletta affinché apra i porti per la lave della ong. In mattinata, parlando proprio di un “possibile sbarco a ...

