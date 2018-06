Migranti | la guerra dei soccorsi mette in crisi il governo | così Salvini

Migranti - ministra Trenta : “Blocco navale? No - sarebbe un atto di guerra. Ong? Il dubbio è che siano parte di un progetto” : A chiedere il blocco navale come “soluzione” dell’emergenza Migranti era stata la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni. Ma ora è arrivata la risposta – negativa – direttamente dalla ministra della Difesa Elisabetta Trenta. “Bisogna essere sempre attenti con le parole e chiamare le cose con il loro nome: non è un blocco navale, come è stato chiamato, perché sarebbe un atto di guerra“, ha ...

Migranti - porti chiusi alle Ong : guerra di cifre (e parole) tra Italia e Francia : La Francia e la Spagna hanno proposto per gestire l'emergenza Migranti la creazione di "centri chiusi sul suolo europeo" : lo ha dichiarato il presidente francese Emmanuel Macron...

Migranti - Meloni : no guerra a Libia ma accordo per blocco navale : Roma, 22 giu. , askanews, 'Conte deve andare in Europa a chiedere il blocco navale di fronte alle coste libiche'. Lo ha detto Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, intervenendo a Agorà, su ...

Povertà - guerra e violenze da dove fuggono i Migranti e cosa c'è 'a casa loro' : Il paese nordafricano, nonostante un'economia in crescita, ha ancora seri problemi di disoccupazione. Inoltre, le politiche di sviluppo attuate dal governo hanno portato a forti scontri, repressi ...

Ricatto Migranti - la mossa Ue Tagliati 25 miliardi all'Est Ecco la grande guerra di Bruxelles : migranti, così l'Ue taglia 25 mld all'EstMentre gli occhi dell'opinione pubblica nazionale ed europea sono fissi sul Mediterraneo e sui barconi dei migranti, a Bruxelles si sta combattendo una battaglia che avrà un effetto profondo sull'approccio dell'intera Europa alla questione immigrazione. La Commissione europea ha infatti presentato circa un mese fa la sua proposta di bilancio pluriennale. In altre ...

Migranti - America e Russia si fanno la guerra e all’Europa tocca accogliere chi scappa : Sembriamo proprio i quattro famosi capponi di Renzo Tramaglino, a testa in giù e con le zampe legate assieme, che si beccavano selvaggiamente tra loro per conquistare la fugace supremazia, senza spostare di un briciolo il loro identico destino incombente, che li aspettava tutti nella padella vuota del dottor Azzecca-garbugli (come racconta magistralmente Alessandro Manzoni ne I promessi sposi, capitolo terzo). Noi litighiamo da anni tra di noi ...

Cercavano Migranti clandestini in autostrada - trovano un carico di armi da guerra : Un ingente quantitativo di armi è stato sequestrato dai carabinieri del Nucleo investigativo del Comando provinciale di Gorizia che hanno arrestato un cittadino bosniaco. Il 52enne era alla guida di un'...

Macron - "rischio guerra civile in Europa"/ Europarlamento : "democrazia contro autoritarismo" : Siria e Migranti : Discorso di Emmanuel Macron all'Europarlamento: 'rischio guerra civile in Europa, la democrazia è l'antidoto all'autoritarismo'. Siria, migranti e..

Macron - “rischio guerra civile in Europa”/ Europarlamento : “democrazia contro autoritarismo” : Siria e Migranti : Discorso di Emmanuel Macron all'Europarlamento: "rischio guerra civile in Europa, la democrazia è l'antidoto all'autoritarismo". Temi toccati: Siria, migranti, bilancio e modello Ue(Pubblicato il Tue, 17 Apr 2018 12:20:00 GMT)