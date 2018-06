Migranti | il comandante della Guardia costiera | “Risponderemo sempre agli sos È un

ilfattoquotidiano

(Di martedì 26 giugno 2018) “Abbiamo rispostorispondiamo erisponderemo a ciascuna chiamata di soccorso“. Ilgenerale, l’ammiro Giovanni Pettorino cancella ogni dubbio su quale è e sarà il comportamento dei suoi uomini dopo le polemiche di questi giorni. Adesso l’ammiro Pettorino chiarisce, attraverso l’Ansa, che la risposta è “un obbligo giuridico” ma anche “un obbligo che sentiamo moralmente” perché “tutti gli uomini di mare, dae anche in assenza di convenzioni, hanno portato soccorso e aiuto a chi si trova in difficoltà in mare. Noi non abbiamo mai lasciato solo nessuno in mare”. In mattinata, proprio Toninelli aveva spiegato che “laopera in condizioni di autonomia tecnico-giuridica, per cui non devo essere io a dire se deve rispondere oppure no ...