ilmessaggero

: RT @notiveri: La pacchia della #Lifeline: senza bagni con oltre 200 migranti: Nessun bagno chimico. Il comandante ha aperto il suo bagno a… - giorgiopantaleo : RT @notiveri: La pacchia della #Lifeline: senza bagni con oltre 200 migranti: Nessun bagno chimico. Il comandante ha aperto il suo bagno a… - Violettedagamba : RT @ilmessaggeroit: #migranti, il comandante della #guardia costiera: «E' un #esodo biblico» - serogeid : RT @ilmessaggeroit: #migranti, il comandante della #guardia costiera: «E' un #esodo biblico» -

(Di martedì 26 giugno 2018) 'Noi operiamo sulla baseConvenzione di Amburgo per la ricerca ed il soccorso in mare, che è del 1979 ed è nata per episodi che accadono una volta ogni tanto, non all'ordine del giorno. Quello ...