Migranti | ieri incontro a Roma tra il premier Conte e Macron

Migranti - in 200 su cargo da ieri davanti a Pozzallo. Salvini : «Si scordino di raggiungere l'Italia» : La nave era stata soccorsa dalla Lifeline, l'imbaracazione della ong tedesca al centro delle polemiche con il ministro dell'Interno Salvini

Migranti - Lifeline chiede aiuto : “Servono rifornimenti”. E a Pozzallo nave con 100 Migranti in attesa dello sbarco da ieri : La nave Lifeline con 224 migranti a bordo continua a rimanere in alto mare e lancia una prima richiesta di aiuto in attesa di un porto sicuro dove attraccare. “Siamo a Sud di Malta, in acque internazionali. Alcune forniture sono esaurite, oggi abbiamo bisogno di fare un viaggio di approvigionamento per la nave. Abbiamo bisogno di farmaci, coperte, ect. Aiutateci”, scrive su Twitter la Ong tedesca proprietaria dell’imbarcazione ...

Migranti : cargo danese da ieri davanti al porto di Pozzallo : La Alexander Maersk ha soccorso nel Mediterraneo 110 persone e attende l'autorizzazione ad attraccare - Un altra nave in attesa di sbarcare il proprio cargo di Migranti in un porto italiano. Stavolta ...

Migranti - il Garante : “In hotspot violati diritti degli stranieri. Carcere a casa loro? Ne ho sentiti di ministri…” : “Nell’anno passato il Garante nazionale ha continuato a vigilare sugli hotspot. Il rischio è che si determinino situazioni di privazione della libertà de facto senza le dovute garanzie”. Questo è quanto emerso dalla relazione al Parlamento del Garante delle persone detenute, Mauro Palma. Nella relazione è stato anche bocciato lo stato dei Centri di permanenza per il rimpatrio, con Palma che ha parlato di “scadenti ...

Migranti : consiglieri lombardi declinano invito ambasciatore Francia : Milano, 13 giu. (AdnKronos) - I consiglieri regionali lombardi della Lega Gianmarco Senna e Massimiliano Bastoni, invitati dal Consolato francese a una cena con l'ambasciatore di Francia Christian Masset, hanno deciso di declinare l’invito, 'a seguito' "degli insulti gratuiti e intrisi di ipocrisia

Carabinieri presi a pugni dai Migranti durante un blitz anti-abusivi : un militare ferito in ospedale : Un carabiniere ha riportato la frattura del setto nasale ed un trauma cranico, con una prognosi di 30 giorni, dopo essere stato aggredito da un migrante durante un'operazione di contrasto...

PISA : Migranti AGGREDISCONO I CARABINIERI PER PROTESTA : PISA: MIGRANTI AGGREDISCONO I CARABINIERI PER PROTESTA A PISA un carabiniere si è ritrovato col naso rotto per colpa di queste “risorse”.… L'articolo PISA: MIGRANTI AGGREDISCONO I CARABINIERI PER PROTESTA proviene da Essere-Informati.it.

Finanzieri bloccano barca a vela carica di Migranti. Anche donne e bimbi : SANTA MARIA DI LEUCA - La barca a vela, di 12 metri, bandiera statunitense, è arrivata nel porto di Santa Maria di Leuca verso le 16,30 del pomeriggio, condotta dai Finanzieri del Reparto operativo ...

Migranti : a Palermo la Settimana dedicata agli stranieri : È il senso della "Settimana dei Migranti" che dal 14 al 20 maggio animerà Palermo con incontri, mostre, spettacoli, e attività per bambini. L'iniziativa, presentata oggi dall'arcivescovo Corrado ...

Migranti : minori stranieri non accompagnati - formazione a Siracusa (2) : (AdnKronos) - “Siamo davvero molto grati all’ASP di Siracusa per questa opportunità che speriamo sia replicabile in futuro in altre aree della Sicilia”, dichiara Federica Giannotta, Responsabile Advocacy e Programmi Italia di Terre des Hommes, “dal momento che la qualità ed il livello delle docenze

Migranti : minori stranieri non accompagnati - formazione a Siracusa : Palermo, 4 mag. (AdnKronos) - La Fondazione Terre des Hommes Italia, in collaborazione con l’Asp di Siracusa, ha promosso un corso di formazione destinato ad operatori sanitari della provincia aretusea sul tema “minori stranieri non accompagnati e vulnerabilità. Profili sanitari e legali” per il 7 m

Migranti : minori stranieri non accompagnati - formazione a Siracusa : Palermo, 4 mag. (AdnKronos) – La Fondazione Terre des Hommes Italia, in collaborazione con l’Asp di Siracusa, ha promosso un corso di formazione destinato ad operatori sanitari della provincia aretusea sul tema ‘minori stranieri non accompagnati e vulnerabilità. Profili sanitari e legali” per il 7 maggio 2018, che vedrà impegnate due professioniste del mondo del diritto e della medicina legale riconosciute sul piano ...

Migranti : minori stranieri non accompagnati - formazione a Siracusa (2) : (AdnKronos) – ‘Siamo davvero molto grati all’ASP di Siracusa per questa opportunità che speriamo sia replicabile in futuro in altre aree della Sicilia”, dichiara Federica Giannotta, Responsabile Advocacy e Programmi Italia di Terre des Hommes, ‘dal momento che la qualità ed il livello delle docenze che il corso propone è unica e varrebbe davvero la pena poter esportare quello modello in altre città della Sicilia, i ...