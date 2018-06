Migranti | Guardia costiera italiana | “Continueremo a salvare vite | è un esodo biblico”

Migranti - il comandante della Guardia Costiera : 'E' un esodo biblico' : 'Noi operiamo sulla base della Convenzione di Amburgo per la ricerca ed il soccorso in mare, che è del 1979 ed è nata per episodi che accadono una volta ogni tanto, non all'ordine del giorno. Quello ...

Migranti - Salvini : “L’attracco della cargo Maersk? Siamo più buoni di Macron - soccorsi su indicazione Guardia Costiera” : “L’attracco della cargo danese Maersk a Pozzallo? Siamo più buoni di Macron. Erano persone soccorse su indicazione della Guardia Costiera, le Ong invece non toccheranno più i porti italiani”. Così il ministro dell’Interno Matteo Salvini, a margine dell’assemblea di Confartigianato. “Quel gentiluomo di Macron – ha concluso Salvini – è libero di accogliere chi vuole”, ha attaccato il leader ...

Migranti : Toninelli replica a Salvini : 'Guardia Costiera autonoma' : Torna sul tema dei Migranti il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli dopo le parole di ieri del ministro dell'Interno, Matteo Salvini sulla Guardia Costiera. Il titolare del Viminale, ieri, ...

Migranti - Toninelli con Salvini : Guardia Costiera non raccolga sos da barconi in acque libiche : Piena sintonia tra Toninelli e Salvini sul tema Migranti . Il ministro delle Infrastrutture del M5S è d'accordo con il capo del Viminale sul fatto che la Guardia Costiera italiana non risponda agli ...

Migranti - Salvini : «Guardia Costiera non raccolga gli sos dai barconi. Hotspot ai confini sud della Libia» : Centri di identificazione per Migranti «non in Italia come vuole la Francia», ma ai confini meridionali esterni della Libia; una conferenza sull'immigrazione illegale, di iniziativa...

Migranti - Salvini : “Ong complici e protagoniste del traffico di essere umani. In Libia accoglienza d’avanguardia” : “Ho chiesto di visitare un centro di accoglienza per Migranti in costruzione, un centro all’avanguardia che potrà ospitare mille persone. Questo per smontare la retorica in base alla quale in Libia si tortura e non si rispettano i diritti umani“. A rivendicarlo, nonostante le denunce passate delle stesse Nazioni Unite, è stato il ministro dell’Interno Matteo Salvini, in conferenza stampa al Viminale, dopo il vertice in ...

Migranti - Matteo Salvini : “Ministro francese ignorante - Lifeline va sequestrata. In Libia centri d’avanguardia” : Il ministro dell'Interno Matteo Salvini loda i "centri d'avanguardia" di accoglienza per i Migranti in Libia e attacca la Francia sulla questione dell'Ong Lifeline: "Il ministro francese è ignorante, ignora la situazione di questa nave che ha agito ignorando le segnalazioni della guardia costiera: è una nave fuori legge che va sequestrata".Continua a leggere

Migranti - Salvini in Libia : "Massimo impegno comune" | La guardia costiera di Tripoli salva mille persone : Domenica il vicepremier non aveva mancato di ringraziare la guardia costiera libica per aver soccorso i circa mille Migranti alla deriva al largo del Paese nordafricano

Migranti : Toninelli - nessuno accusi Guardia Costiera di non salvare vite : Roma, 25 giu. (AdnKronos) – “nessuno può permettersi di accusare un corpo valoroso come la Guardia Costiera di voltarsi dall’altra parte o di non voler salvare vite umane. I suoi uomini hanno messo in sicurezza circa 600mila persone soltanto negli ultimi quattro anni e continuano a impegnarsi in un lavoro difficilissimo nel Mediterraneo”. Ad affermarlo è il ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Danilo Toninelli, in ...

Migranti - in mille alla deriva : interviene la Libia. Proteste mandano in tilt sito della Guardia costiera : È stato formalmente assunto dalla Guardia costiera libica il coordinamento dei soccorsi in favore di sei barconi con un migliaio di Migranti a bordo che si trovano in acque Sar (zona...