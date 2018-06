Migranti e Europa tra temi al centro di colloquio Papa-Macron : Roma, 26 giu. , askanews, - Nel corso dei cordiali colloqui che il presidente Francesc ha avuto prima con il Papa e poi con il cardinale Pietro Parolin sono state affrontate "questioni globali di ...

Migranti - D’Alema contro Salvini : “Meno di un milione di profughi in Europa. Riportiamo la questione alle sue dimensioni reali” : Massimo D’Alema ai margini della presentazione del libro: “Cripto-Svelate” alla Link Campus University, attacca Salvini: “Seguo le notizie in Tv. La Giordania ospita un milione e 300 mila profughi. L’Europa intera 900mila. Occorre ricondurre la questione alle dimensioni reali. Premesso ciò, l’emergenza profughi necessita di condivisione e corresponsabilità. La Germania ne ha accolti più di noi. L’Italia ...

Verso il vertice di Bruxelles : Migranti - l'Europa rischia il naufragio : Il summit del fine settimana a Bruxelles riporta all'ordine del giorno una serie di macro-argomenti: migrazione, sicurezza e difesa, economia e governance, crescita e lavoro, bilancio pluriennale, ...

Migranti - stallo al mini vertice di Bruxelles. Il premier Conte : “Chi sbarca in Italia è in Europa” : Superare Dublino, rafforzare le frontiere esterne e gli accordi tra Ue e paesi terzi, creare centri di protezione internazionale nei paesi di transito. Ma soprattutto superare il criterio del Paese di primo arrivo affermando il principio che «chi sbarca in Italia, sbarca in Europa». Questa la proposta che l’Italia ha sottoposto ai 15 paesi europei ...

Migranti - la proposta di Conte : 'Chi sbarca in Italia è già in Europa' : La proposta Italiana - "L'Europa è chiamata a una sfida cruciale - si legge nel documento di sintesi della proposta Italiana-. Se non riesce a realizzare un'efficace politica di regolazione e gestione ...

Migranti - Conte al vertice di Bruxelles «Chi sbarca in Italia sbarca in Europa» : Il premier spagnolo Sanchez: Italia anti-europea ed egoista, ma è stata lasciata sola. Lite tra Macron e Salvini. Il francese: «Non c’è emergenza migratoria». Il leghista: «Arrogante»

Sui Migranti è tutti contro tutti E l'Europa rischia di implodere : Inizia la settimana in cui l'Europa rischia di implodere. I capi di Stato e di governo di alcuni dei Paesi dell'Unione europea sono a Bruxelles dove cercano di trovare un difficile accordo per affrontare l'emergenza immigrazione prima del Consiglio europeo previsto per la prossima settimana. Un vertice resosi indispensabile a causa delle tensioni tra i Paesi membri e che difficilmente porterà a una soluzione, visto lo scontro tra Francia e ...

Migranti e futuro dell’Europa : la crisi di fiducia nel «sistema Schengen» : Ritorno a Schengen, nella sua essenza iniziale o addio a Schengen? È l’interrogativo che vede da un lato Commissione europea e Consiglio convinti dell’importanza del sistema Schengen...

ENZO MOAVERO MILANESI/ “Migranti? L’Europa rischia di sgretolarsi” - Schauble : “Niente UE senza Italia” : ENZO MOAVERO MILANESI: “Migranti? L’Europa rischia di sgretolarsi”. La profezia del ministro degli esteri rilasciata durante l'intervista concessa quest'oggi al quotidiano Il Messaggero(Pubblicato il Sun, 24 Jun 2018 11:32:00 GMT)

