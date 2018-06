Migranti | Conte prepara Consiglio Ue | con Macron chiusa odissea Lifeline Adnkronos

meteoweb.eu

: ??Conte: 'Coerentemente con la nostra proposta sull’immigrazione - chi sbarca sulle coste italiane, spagnole, greche… - masechi : ??Conte: 'Coerentemente con la nostra proposta sull’immigrazione - chi sbarca sulle coste italiane, spagnole, greche… - Agenzia_Ansa : #Migranti, Conte: 'Lifeline a Malta. Italia accoglierà una parte dei migranti'. Malta nega ingresso a nave… - DavidSassoli : Sulla proposta Conte di considerare i migranti un problema europeo, Salvini e la Lega hanno sempre votato contro. N… -

(Di martedì 26 giugno 2018) Roma, 26 giu. () – Lavora sotto traccia il presidente delGiuseppe. A Palazzo Chigi da questa mattina presto, il premier lima il discorso che terrà domani alle Camere in vista delUe di giovedì e venerdì. La partita è tutta da giocare e l’accordo a Bruxelles decisamente in salita. Ma intantoun risultato pare averlo messo già a segno: ieri, in gran segreto, ha incontrato a casina Valadier -lontano dagli occhi indiscreti e i taccuini di Palazzo Chigi- il presidente francese Emmanuel, chiedendogli un incontro ufficioso. Un lungo colloquio tra i due, circa 90 minuti, fondamentale per sbrogliare il nodo della, la ong tedesca che vaga da giorni nel Mediterraneo alla ricerca di un approdo sicuro e che, nelle prossime ore, dovrebbe raggiungere Malta con il suo carico di, una quota destinata all’Italia che ...