Migranti | Conte | ' Lifeline a Malta Italia accoglierà una parte dei migranti' Salvini

Lifeline attracca a Malta/ Conte - “Italia accoglie quota Migranti” : Salvini - “nave Ong sarà sequestrata” : Lifeline, nave Ong con a bordo 234 migranti verso Malta: Conte, "Italia accogliera quota rifugiati", Salvini attacca ancora "la nave sarà sequestrata, è fuorilegge"(Pubblicato il Tue, 26 Jun 2018 14:30:00 GMT)

La Lifeline sbarcherà a Malta. Conte : "In Italia quota Migranti" : L'odissea della Lifeline si è chiusa. La nave della ong tedesca battente bandiera olandese sbarcherà a Malta. Di fatto la conferma (e la svolta) su questo fronte arriva dal permier Giuseppe Conte che ha sentito telefonicamente il premier maltese Muscat: "Ho appena sentito al telefono il presidente Muscat: la nave della Ong Lifeline attraccherà a Malta. Con il Presidente maltese abbiamo concordato che l'imbarcazione sarà sottoposta a indagine per ...

Fact check : sui Migranti il governo Conte dà i numeri sbagliati : Foto: Nicola Romagna / flickr Pochi giorni fa il governo Conte ha presentato all’Europa la propria proposta per riformare la gestione dei flussi di richiedenti asilo che arrivano nel continente. In uno dei punti, in particolare, si legge che “solo il 7% dei migranti sono rifugiati”. Se questo numero fosse vero, se ne potrebbero trarre ovvie conseguenze: quasi tutti quelli che sbarcano fanno finta di cercare asilo, eppure in realtà solo ...

Migranti - piano Conte mette a rischio Merkel : Come scrive il quotidiano della City, le prospettive della carriera politica della Merkel sono crollate dopo che il primo ministro italiano Giuseppe Conte ha chiesto all'UE di rivedere il proprio ...

Migranti - Macron : proposta Conte coerente con discussioni in Ue : Migranti, Macron: proposta Conte coerente con discussioni in Ue Migranti, Macron: proposta Conte coerente con discussioni in Ue Continua a leggere L'articolo Migranti, Macron: proposta Conte coerente con discussioni in Ue proviene da NewsGo.

Migranti - Conte : “Molto soddisfatti - impressa la giusta direzione” : Migranti, Conte: “Molto soddisfatti, impressa la giusta direzione” Migranti, Conte: “Molto soddisfatti, impressa la giusta direzione” Continua a leggere L'articolo Migranti, Conte: “Molto soddisfatti, impressa la giusta direzione” proviene da NewsGo.