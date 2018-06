Migranti | comandante Guardia Costiera | “Risponderemo sempre alle richieste di soccorso”

ilfattoquotidiano

(Di martedì 26 giugno 2018) “Abbiamo rispostorispondiamo erisponderemo a ciascuna chiamata di soccorso”. Ilgenerale della, l’ammiraglio Giovanni Pettorino, in un’intervista all’Ansa, cancella ogni dubbio su quale è e sarà il comportamento dei suoi uomini. “Noi operiamo sulla base della Convenzione di Amburgo per la ricerca ed il soccorso in mare, che è del 1979 ed è nata per episodi che accadono una volta ogni tanto, non all’ordine del giorno. Quello che sta accadendo adesso è invece un esodo epocale, biblico, con un intero popolo che si sposta o tenta di spostarsi via mare in un tratto breve ma pericoloso, con mezzi inadeguati e dunque occorre rivedere la Convenzione”. L'articolo: “Risponderemodi soccorso” proviene da Il Fatto Quotidiano.