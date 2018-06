Migranti - cena segreta Conte-Macron a Villa Borghese : così si è sbloccato il caso Lifeline : Ieri c'è stato un incontro a Roma, nella centralissima casina Valadier al Pincio, tra il premier Giuseppe Conte e il presidente francese Emmanuel Macron, giunto in Italia con la moglie...

Latina - inferno dei centri Migranti privati Il gestore intercettato : per farli mangiare ‘spendo 1 - 6 euro al giorno - pranzo e cena’ : “Un euro e 66 centesimi a testa, pranzo e cena”. Per ospitare i richiedenti asilo nelle sue strutture. A fronte dei 35 che la Prefettura garantiva alla onlus per ogni migrante ospitato. E’ solo la porta dell’inferno spalancato dall’inchiesta della Procura di Latina sulla gestione di alcuni Cas, centri di accoglienza straordinaria, di Fondi, nel sud pontino. L’indagine ha portato all’arresto di 6 persone, ...