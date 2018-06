ilfattoquotidiano

: @CarloCalenda @PaoloGentiloni Caro Dr.Calenda,spero che lei sia a conoscenza della differenza tra le parole “clande… - f_stelo : @CarloCalenda @PaoloGentiloni Caro Dr.Calenda,spero che lei sia a conoscenza della differenza tra le parole “clande… - mbwManzoni : Da ' Il Fatto Quotidiano' - maciampi1789 : RT @fattoquotidiano: Migranti, Calenda: “Con Minniti su Libia abbiamo fatto azione dura e positiva. Tweet di Salvini? Umanamente misero” ht… -

(Di martedì 26 giugno 2018) “? C’è una paura sull’immigrche noi del Pdaffrontato molto bene.crollare la percentuale di sbarchi. Il problema è che non siamo riusciti a dirlo”. Sono le parole dell’ex ministro dello Sviluppo Economico, Carlo, ospite di Otto e Mezzo (La7). “Nel centrosinistra esiste una idea politically correct” – spiega – “secondo cui se fai una cosa, non riesci a dire che stai proteggendo le persone meno abbienti da una cosa che non può essere gestita aprendo a tutti, perché l’Africa nei prossimi 30 anni raddoppierà la propria popol. E noi cosa facciamo? Apriamo indistintamente a tutti quanti? Queste cose noi non riusciamo più a dirle., insieme a Gentiloni, sullahauna cosae difficile. E il governo di un Paese richiede ogni tanto di fare azioni anche ...