ilfattoquotidiano

: Da ' Il Fatto Quotidiano' - mbwManzoni : Da ' Il Fatto Quotidiano' - Cascavel47 : Migranti: Believe è giovane, bello, forte, sorride. E crede -

(Di martedì 26 giugno 2018) Sono un uomo felice, questo quasi mi spaventa. La felicità è essere fecondi e produttivi. Ogni giorno scrivo o faccio un film, ogni giorno sono fecondo, nulla dies sine linea. La mia felicità è inattaccabile, nemmeno le notizie sono in grado di scalfirla. La mia felicità è una forma di egoismo spalancato sul mondo, pronto ad abbracciare il mondo. Nemmeno la notizia di un censimento razzista è in grado di farmi diventare triste, penso subito a un censimento dei neuroni di chi ha fatto questa ignobile proposta e mi viene dare, sarebbe un censimento velocissimo. Nemmeno questo Governo populista e malato della più insulsa retorica è in grado di intristirmi. Qualcuno ha scritto che bisogna essere felici, almeno per dare l’esempio. Ognuno di noi deve coltivare un personale “controdolore” da sbattere in faccia a chi ci vuole vigliacchi, ipocriti, remissivi, ...