Migranti : attracca a Pozzallo l''Alexander Maersk' - il cargo danese fermo da giorni davanti al porto : Dopo il via libera del Viminale l''Alexander Maersk' attracca a Pozzallo, comune della provincia di Ragusa, sulla costa meridionale della Sicilia. La nave cargo danese, ferma in rada da quattro giorni, aveva soccorso un gommone in avaria e trasportava 113 Migranti. Il comandante...

Migranti, la nave cargo Maersk può attraccare al porto di Pozzallo

Migranti : nave cargo Maersk potrà attraccare a Pozzallo : Palermo, 25 giu. (AdnKronos) – La nave cargo Alexander Maersk, con a bordo 110 Migranti, potrà attraccare a Pozzallo. A darne notizia è il sindaco Roberto Ammatuna dopo aver ricevuto l’autorizzazione dal ministero dell’Interno. Il mercantile è fermo in rada davanti al porto di Pozzallo, con il suo carico di Migranti, da venerdì. “Non posso non manifestare la mia soddisfazione per la positiva conclusione della ...

Migranti - Salvini : hotspot nel sud della Libia ma Tripoli dice no. La nave Lifeline chiede di attraccare in Francia : Il responsabile del Viminale ha incontrato il ministro dell’Interno libico Abdulsalam Ashour e il vicepresidente libico Ahmed Maiteeq...

Migranti : sindaco Pozzallo a Salvini - serve gesto umanità - faccia attraccare cargo : Palermo, 25 giu. (AdnKronos) - "Non voglio entrare nel merito delle ragioni della scelta del ministro, che debbono essere rispettate perché provengono dalla massima autorità per quanto riguarda la sicurezza e l'ordine pubblico. Chiedo soltanto che, per motivi umanitari, si consenta l'attracco nella

Lifeline - Malta rifiuta di fare attraccare la nave con 239 Migranti : Malta rifiuta qualsiasi tipo di intervento in favore della Lifeline, la nave della Ong tedesca che da ieri naviga con 224 migranti a bordo soccorsi in zona Sar libica e rifiutati dall'Italia. Il ...

Migranti - le prove della Lifeline : "Non siamo fuorilegge" | Da Roma la richiesta ufficiale a Malta : "Fate attraccare la nave" : Salvini e Toninelli minacciavano sequestri e arresti dell'equipaggio per la "nave apolide" ma dalla ong si replica pubblicando su Twitter il documento che ne attesta la registrazione in Olanda valida fino al 2019. Intanto la Valletta attacca: "Da Salvini solo retorica"

Aquarius attraccata a Valencia/ Video - non tutta la Spagna vuole i Migranti : MSF "governi giocano con la vita" : Aquarius arrivata a Valencia, per 629 migranti, finisce l'odissea in mare: ad accoglierli, 2.300 persone. E' approdata nelle scorse ore in Spagna l'imbarcazione carica di profughi