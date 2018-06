Migranti | arrestati sei gestori di centri Cas a Latina | truffa | frode e maltrattamenti

ilfattoquotidiano

(Di martedì 26 giugno 2018) Nei lorovenivano maltrattati, ospitati in strutture sovraffollate e con carenze igienico sanitarie. Dopo averlo scoperto, la Polizia ha arrestato sei persone responsabili di Onlus che gestiscono diversidi accoglienza straordinaria (Cas) in provincia di. Sono accusati a vario titolo di falso,aggravata,nelle pubbliche forniture e. Nel corso dell’indagine gli uomini della squadra mobile die quelli del Commissariato di Fondi hanno effettuato diversi sopralluoghi all’interno dei, riscontrando le gravi situazioni di sovraffollamento e altre carenze. Inoltre, analizzando la documentazione depositata dai responsabili delle Onlus per la partecipazione ai bandi di gara indetti per l’accoglienza dei, i poliziotti hanno scoperto una serie di “gravi e sistematiche” violazioni ...