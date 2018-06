Migranti : Aquarius - negato sbarco a Malta : ANSA, - ROMA, 26 GIU - Alla nave Aquarius della ong Sos Mediterranee, con un team di Medici senza frontiere a bordo, è stato negato l'ingresso nelle acque territoriali maltesi e nel porto della ...

Migranti : Leu - governo spieghi intervento Guardia costiera su Aquarius : Roma, 24 giu. (AdnKronos) – “Vogliamo sapere dal governo italiano in base a quali precise norme ed a quali presupposti abbia ordinato al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto ‘Guardia costiera l’interruzione delle operazioni di soccorso che si stavano effettuando per mezzo dell’Aquarius in attuazione delle norme di diritto internazionale. Inoltre vogliamo sapere quale è stata la spesa complessiva ...

Aquarius - Toninelli : “Nessun atto formale di chiusura dei porti - mancava l’ok di Salvini a far sbarcare i Migranti” : “Non vi è stato alcun atto formale di chiusura dei porti italiani, ma è stata raccolta la disponibilità manifestata all’apertura del porto di Valencia da parte del governo spagnolo”. Lo ha affermato il ministro delle infrastrutture Danilo Toninelli in question time alla Camera parlando della vicenda dell’Aquarius, la nave con 629 migranti rimasta per 8 giorni in mare prima di attraccare nello scalo spagnolo. “Dopo aver ...

Aquarius - Papa : non respingere Migranti - dislocarli in tutta Ue : Roma, 20 giu. , askanews, 'Credo che non puoi respingere quelli che arrivano. Devi riceverli, aiutarli, curarti di loro, accompagnarli e poi vedere dove metterli, ma in tutta Europa': parla così Papa ...

Crescini - ASGI - : 'Migranti caricati sull'Aquarius da motovedette italiane' : ... 2015, , nel 2008 solo negli USA 'fatturava' 26 miliardi di dollari l'anno e che 'non si svolge solo nel mercato nero', ma è un addentellato dell'economia legale, di cui utilizza i servizi , come ...

Nave Diciotti bloccata in mare con 522 Migranti. Nuovo caso Aquarius? : 11:52 - La Nave Diciotti della Guardia Costiera italiana ha ricevuto l'indicazione di sbarcare nel porto di Pozzallo (Ragusa). A bordo 519 persone salvate in diversi interventi in mare e un cadavere recuperato dal mercantile Vos Thalassa che ha soccorso 212 migranti. L'attracco della Diciotti a Pozzallo è previsto per stasera tardi. Nave Diciotti Guardia Costiera bloccata in mare con 522 migranti. Nuovo caso Aquarius? La Nave Diciotti della ...

Qual è il destino dei Migranti dell’Aquarius? : Nave Aquarius (Foto: Ra Boe / Wikipedia, CC BY-SA 3.0 de, https://commons.wikimedia.org) Domenica 17 giugno i 629 migranti distribuiti sulle navi Aquarius, Dattilo e Orione sono giunti al porto spagnolo di Valencia dopo 7 giorni di navigazione. Per il momento si è concluso il viaggio della nave dell’Ong francese Sos Méditerranée, interrotto lo scorso 9 giugno dal ministro degli Interni Matteo Salvini, che ne aveva impedito l’attracco in Italia, ...

Aquarius - metà dei Migranti chiederà asilo in Francia : Una doccia calda, dei vestiti nuovi, la cena finalmente seduti ad un tavolo, il sonno nei letti a castello all'interno di un palazzetto dello sport e delle altre residenze sparse nella regione. Ma ...

Aquarius - l'amara beffa spagnola"Benvenuti". Ma ora tornano a casaMigranti - nemmeno Madrid li vuole : Sono stati accolti a Valencia dalla scritta "Benvenuti a casa" che campeggiava su un enorme striscione in diverse lingue, compreso l'arabo (ma non l'italiano, com'è ovvio), e da oltre 2.300 persone fra personale sanitario, volontari e traduttori Segui su affaritaliani.it

Aquarius - l assurda bufala che però ha convinto il web 'Migranti hanno videogame e giocano d'azzardo' : LA SETTIMANA scorsa il caso della nave Aquarius ha creato scompiglio e divisione tra gli italiani. A rincarare la dose è stato un video pubblicato su Facebook venerdì che in pochi minuti è diventato ...

Il marinaio di Aquarius che ha ingannato il web : "A bordo i Migranti hanno videogame e giocano d’azzardo" : Il "caso" Aquarius si è appena chiuso, con lo sbarco a Valencia dopo ben 9 giorni di viaggio. Ma la nave dell'ong SOS Méditerranée continua a creare polemiche e divisioni tra gli italiani. A testimoniarlo è un video pubblicato lo scorso 15 giugno su Facebook da Gian Marco Saolini, in cui il noto troll social si è finto parte dell'equipaggio di Aquarius, col nome si Giovanni Titori:"Sono stato fatto secco, sono ...