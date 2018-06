Mieloma multiplo | ok Aifa a primo immunomodulante orale dopo trapianto

sportfair

(Di martedì 26 giugno 2018) Roma, 26 giu. (AdnKronos Salute) – L’Agenzia italiana del farmaco () ha autorizzato la rimborsabilità di Revlimid* (lenalidomide) come monoterapia di mantenimento nei pazienti adulti condi nuova diagnosi sottoposti aautologo di cellule staminali. Lenalidomide, riconosciuto dafarmaco innovativo in questa nuova indicazione, è ile a oggi l’unico medicinale approvato dall’European Medicines Agency (Ema) per la terapia di mantenimento delpost-. Lo riporta una nota di Celgene Italia. Ildi cellule staminali autologhe rappresenta la terapia d’elezione per i pazienti condi nuova diagnosi. La terapia di mantenimento con lenalidomide massimizza gli effetti dele ne prolunga i benefici, consentendo di ritardare la progressione e prolungando infine la ...