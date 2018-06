Mieloma multiplo - ok Aifa a primo immunomodulante orale dopo trapianto : Roma, 26 giu. (AdnKronos Salute) – L’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) ha autorizzato la rimborsabilità di Revlimid* (lenalidomide) come monoterapia di mantenimento nei pazienti adulti con Mieloma multiplo di nuova diagnosi sottoposti a trapianto autologo di cellule staminali. Lenalidomide, riconosciuto da Aifa farmaco innovativo in questa nuova indicazione, è il primo e a oggi l’unico medicinale approvato dall’European ...