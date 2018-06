MIDNIGHT CARAVAN | La nuova avventura grafica che ci porta in Italia

gamerbrain

(Di martedì 26 giugno 2018) Gamera Interactive annuncia ufficialmente unaambientata in, si tratta di, la quale permetterà ai giocatori di plasmare a proprio piacimento l’andamento della storia a seconda delle scelte compiute nel corso della stessa.: Lana Indovremo guidare una carovana, popolata da emarginati dalla società, in un lungo viaggio attraverso la penisolana. Nel corso del gioco ci ritroveremo a compiere varie scelte morali, le quali muteranno la storia e i rapporti con i vari passeggeri. Il lancio è previsto per ora solo su PC verso la fine dell’anno. Di seguito i Requisiti di Sistema ufficiali: Minimi Sistema operativo: Windows 7 Processore: Intel Pentium B960 or equivalent Memoria: 3 GB di RAM Scheda video: Intel HD Graphics or ...