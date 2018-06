Microsoft Surface | l’adattatore USB Type-C arriverà il 29 giugno e costerà 79 dollari

Microsoft Surface : l’adattatore USB Type-C arriverà il 29 giugno : [Aggiornamento1 26/06/2018] Secondo quanto riportato dai colleghi di TheVerge, l’adattatore USB Type C per Surface Laptop e Nuovo Surface Pro verrà commercializzato a partire dal 29 giugno 2018 al costo di 79 dollari. Non è ancora del tutto chiaro se la sua disponibilità verrà estesa ad altri Paesi oltre gli Stati Uniti come l’Italia. Articolo originale, Nonostante l’ultimo dispositivo marchiato Surface ...

Pubblicata sul Microsoft Store l’app di Microsoft Teams per Surface Hub : Con il Surface Hub 2, Microsoft ha voluto creare un nuovo punto di riferimento per i clienti aziendali producendo un dispositivo che si sposa perfettamente con le esigenze del mercato Enterprise. Durante il suo recentissimo annuncio ufficiale, il Colosso di Redmond ha anche sottolineato come tale prodotto sia perfettamente compatibile con i suoi servizi legati al business fra i quali spicca sicuramente Microsoft Teams, una piattaforma di ...

Microsoft e il Surface economico : pubblicate nuove indiscrezioni : Abbiamo già visto in due articoli precedenti i rumor diffusi dalla testata Bloomberg che fanno riferimento alla commercializzazione di un nuovo 2 in 1 Surface dal prezzo economico. Nella giornata odierna sono trapelate ulteriori informazioni che confermano ulteriormente l’intenzione di Microsoft di lanciarlo entro la seconda metà del 2018. Sembrerebbe che questa sarà una mossa per contrastare il nuovo Ipad di Apple che, per chi non avesse ...

Un dirigente Microsoft lascia intendere la progettazione di un nuovo dispositivo Surface : La famiglia Surface è uno dei settori di Microsoft meglio organizzati e con molti investimenti. Siamo passati da un singolo dispositivo ovvero la serie dei 2-in-1 a quella dei laptop, all-in-one, convertibili e display touch dalle grandi dimensioni con rispettivamente Surface Laptop, Surface Studio, Surface Book e Surface Hub.-- Contrariamente, infatti, a quanto affermavano gli analisti e alcuni rumor provenienti anche da fonti autorevoli che ...

Surface 3 : Microsoft rilascia due aggiornamenti firmware : Nonostante i suoi 3 anni e più di età, Microsoft continua sorprendentemente a supportare con costanza il suo Surface 3, il 2-in-1 economico della famiglia Surface. A tal proposito oggi, 2 giungo 2018, risultano in rilascio due nuovi aggiornamenti firmware per il device: uno è destinato agli utenti Creators Update (versione 1703) mentre un altro è destinato agli utenti April Update (versione 1803). Il primo riguarda il Surface UEFI e migliora la ...

Apple presenterà Microsoft Surface [Rumor] : No, il titolo dell’articolo non è un errore bensì si tratta di una frase volutamente provocatoria. Nonostante Apple avesse sempre dichiarato di voler tenere l’ecosistema iPAD e macOS separati tra di loro, alcuni rumor trapelati da fonti piuttosto affidabili dicono il contrario. Secondo quanto riportato da alcune testate giornalistiche internazionali quali il famosissimo portale 9to5mac, Pegatron avrebbe cominciato a produrre alcuni ...

Miami Street : Microsoft pubblica il primo gioco dedicato al Surface Andromeda? : A quanto pare il Surface Andromeda, nonostante il suo target principale sarà probabilmente quello lavorativo e di produttività, non peccherà comunque nelle funzionalità tipicamente consumer come il gaming. Quest’oggi Microsoft Studios ha annunciato silenziosamente un nuovo gioco free-to-play basato sulle corse automobilistiche e sviluppato da Electric Square per Windows 10: Miami Street. Al momento sappiamo davvero poco a riguardo ma ci ...

Microsoft Surface Tablet : arrivano nuove indiscrezioni! : Qualche giorno fa vi abbiamo riportato la notizia circa la possibilità di vedere nei prossimi mesi un nuovo prodotto Surface che farà concorrenza al conosciutissimo iPad di Apple! La caratteristica principale di questo Surface Tablet, non sarà il processore, nè la memoria RAM, nè tanto meno la densità pixel del display; la caratteristica che lo contraddistinguerà sarà il prezzo: 400€! I nostri colleghi di WindowsUnited, ci hanno fornito maggiori ...

Microsoft Surface sotto i 400 dollari? È possibile Video : La notizia giunge direttamente da Bloomberg e, a quanto pare, la Microsoft starebbe lavorando su [Video] un nuovo dispositivo da aggiungere alla famiglia Surface. La cosa interessante, però, è che l'obiettivo di questo particolare tablet sarebbe quello di competere con i nuovi modelli di iPad ad un prezzo di circa 400 dollari. Ma Bloomberg ha rilasciato anche delle notizie su come potrebbe essere, sia esteticamente che dal punto di vista ...

Microsoft sfida l’Ipad : in arrivo un Surface da 400 euro [Rumor] : Tutti i dispositivi della famiglia Surface attualmente in commercio hanno dei prezzi elevati che, in pochi, sono disposti a spendere preferendo quindi andare altrove. Microsoft possedeva in passato dei 2-in-1 che potevano essere considerati economici e posizionabili nella fascia consumer ma la gamma di device è cessata di esistere nel 2014 con il Surface 3. Stando però a quanto riportato da alcune recentissime indiscrezioni molto affidabili ...

Windows Core OS : Microsoft ha svelato in parte il software di Surface Andromeda? : Windows Core OS, il nuovo Windows modulare trapelato nella nostra indiscrezione risalente ad ottobre, potrebbe essere stato svelato, almeno in parte, dalla stessa Microsoft. In quell’occasione avevamo affermato che sarebbe stato implementato su tre nuovi diversi dispositivi facenti parte della famiglia Surface: Andromeda, Polaris e Aruba. Uno di questi è stato annunciato proprio nelle ultime ore e, si, stiamo parlando del nuovo Surface Hub ...

Surface Andromeda : Microsoft svela la presenza di sensori [RUMOR] : Nonostante il Surface Andromeda non sia stato ancora presentato ufficialmente, è ormai evidente che avrà una struttura pieghevole con due display uniti da una cerniera e un’eventuale touchbar stile Macbook Pro. Abbiamo visto nel corso degli ultimi mesi come Microsoft abbia risolto completamente alcuni dei più grandi problemi inevitabili su dispositivi dal doppio schermo. Nella fattispecie, con un nuovo brevetto depositato nel 2016 e reso ...

Surface Pro 4 : problemi di sfarfallio dello schermo. Microsoft li sostituisce in garanzia : Surface Pro 4 si è rivelato affetto da problemi di sfarfallio dello schermo, particolarmente fastidiosi soprattutto in ambienti poco illuminati e con la CPU al 100% del suo funzionamento. Cosicché, a seguito dei numerosi feedback ricevuti da vari utenti, Microsoft si è risolta a sostituirli in garanzia; ciò limitatamente ai prodotti che non abbiano ancora superato il termine di garanzia stesso. Ma, procediamo per gradi! Il Surface Pro 4 era già ...

Surface Andromeda : Microsoft rivela perchè il suo predecessore fu cancellato : Un dipendente di Redmond si è espresso finalmente riguardo il Microsoft Courier, il famoso prototipo di tablet con doppio display che non ha, purtroppo, mai visto luce. Durante una conferenza minore del Build 2018 che, tra l’altro, non è stata nemmeno trasmessa in streaming, Jon Friedman, un designer che ha lavorato sul Microsoft Courier, ha parlato un po ‘di cosa fosse questo particolare dispositivo (considerato da molti il reale ...