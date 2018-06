Microsoft punta in alto Vuole essere la migliore per hardware e giochi

eurogamer

: RT @ProjectXboxIT: Undead Labs ammette: 'Con l'acquisizione di Microsoft i nostri obiettivi sono cambiati, si punta in alto' - XRays_Insider : RT @ProjectXboxIT: Undead Labs ammette: 'Con l'acquisizione di Microsoft i nostri obiettivi sono cambiati, si punta in alto' - ProjectXboxIT : Undead Labs ammette: 'Con l'acquisizione di Microsoft i nostri obiettivi sono cambiati, si punta in alto'… - XRays_Insider : RT @ProjectXboxIT: Mat Piscatella di NPD Group punta sui Microsoft Studios: 'Stanno facendo le cose in grande, il rilancio è garantito' htt… -

(Di martedì 26 giugno 2018) Dopo un debutto nel settore difficile ma sicuramente importante con la primissima Xbox,arrivava da una generazione in cui Xbox 360 aveva dimostrato come il colosso di Redmond fosse una forza davvero molto importante per il mondo dei video. Come sappiamo Xbox One non è riuscita a a rivaleggiare alla pari con PS4 ma Phil Spencer e soci stanno cercando di correggere il tiro, anche attraverso l'acquisizione di nuovi studi per ampliare la proposta deiStudios.Tra gli studi acquisiti troviamo anche gli Undead Labs che abbiamo imparato a conoscere grazie a State of Decay e State of Decay 2. Come riportato da Gaming Bolt, il designer director, Richard Foge ha parlato con termini entusiastici del rinnovato impegno nell'ambito videoludico di: "Ho l'impressione che per il futuro prossimo lavorerò su State of Decay. La mia opinione personale è che...