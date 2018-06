Microsoft non supporta più Windows 7 su alcune vecchie CPU

Microsoft cambia idea : la realtà virtuale non arriverà su Xbox : Stando alle ultime dichiarazioni ufficiali, sembra che Microsoft non sia intenzionata a portare la realtà mista e la realtà virtuale sulle proprie console Xbox. Se fino ad un anno fa l’azienda di Redmond affermava di essere pronta ad abbracciare la VR e la MR anche su console con Phil Spencer che, durante l’E3 2017, definì Xbox One X come il dispositivo adatto al gaming 4K e alla realtà virtuale, pare che adesso abbia nettamente ...

Microsoft “disturba” gli utenti Windows 10 che non vogliono aggiornare ad April Update : April Update è stato l’aggiornamento di Windows 10 con la velocità di adozione più elevata superando in poco meno di due mesi i 250 milioni di PC a fronte dei 700 totali.-- Nonostante questo sia un buon risultato in relazione al tempo impiegato, Microsoft a quanto pare desidera che tutti i dispositivi dotati del suo sistema operativo siano aggiornati subito all’ultima versione per garantire affidabilità, nuove features piuttosto interessanti e ...

Microsoft smentisce : Halo 5 Guardians non arriverà su PC : Nella giornata di ieri vi avevamo parlato della curiosa comparsa del logo di Windows 10 nella pagina dello store Xbox dedicata ad Halo 5: Guardians, che aveva lasciato supporre un possibile arrivo del gioco su PC.Come riporta VG24/7 Microsoft ha oggi sgonfiato l'entusiasmo dei fan confermando che Halo 5: Guardians non è attualmente in lavorazione per arrivare su PC, e che la comparsa della grafica pubblicitaria nello store è stata frutto di un ...

E3 2018 : non solo Gears of War 5 - Microsoft annuncia anche Gears Tactics e Gears Pop : Microsoft ha annunciato tre nuovi giochi di Gears of War nel corso della conferenza E3 2018, ovvero Gears of War 5, Gears Tactics e Gears Pop.Gears of War 5, come saprete, è il nuovo capitolo della saga principale, annunciato con un gameplay trailer.Gears Tactics, invece, è un gioco di strategia a turni in stile XCOM. È in fase di sviluppo presso lo studio britannico Splash Damage.Read more…

Michael Pachter : Xbox Game Pass e retrocompatibilità? Favoriscono i publisher - non Microsoft : Microsoft ha ricevuto degli ottimi dati circa la popolarità della retrocompatibilità tra i giocatori, e anche grazie al lancio di Xbox Game Pass la compagnia sembra aver inaugurato una nuova strategia di mercato molto diversa da quella di Sony.Come riporta Resetera, Michael Pachter si è recentemente espresso sulla possibilità che Sony possa seguire le orme del proprio concorrente e presentare a sua volta la retrocompatibilità di PS4, ma ...

Microsoft rassicura : Crackdown 3 non è stato cancellato : Dalla notizia del rinvio al 2018, le incertezze intorno al progetto Crackdown 3 sono aumentate esponenzialmente anche a causa della mancanza di una data di uscita ufficiale. A meno di ulteriori sorprese l'esclusiva Microsoft dovrebbe essere lanciata quest'anno ma intanto la pagina Amazon indica un'uscita nel 2019. Allo stesso tempo nella giornata di ieri si è addirittura parlato di cancellazione del progetto o quanto meno di ...

E3 2018 Microsoft - una line up di giochi che non farà sconti : Microsoft è tornata a parlare della sua conferenza prevista per l'E3 2018: spesso, quest'anno, il colosso di Redmond ha anticipato che il suo showcase sarà ' scoppiettante', ma in queste ore i suoi piani alti hanno rimarcato il concetto. Non molto tempo fa, infatti, abbiamo scoperto che - al contrario delle loro consuete conferenze della durata di 90 minuti - la conferenza Microsoft dell'E3 2018 durerà ben due ore. Ciò implica che saranno tanti, ...

Microsoft : accuse per raccolta non consensuale di dati : Una nuova petizione lanciata da Vinit Goenka minaccia la reputazione di Microsoft, accusando il colosso di Redmond di effettuare una pesante raccolta di dati. Privacy Protection Nonostante Microsoft stia lavorando per implementare le regole GDPR per i propri prodotti e servizi, è stata lanciata una petizione riguardo alla raccolta di dati condotta dal Colosso di Redmond. A lanciare la petizione è stato il businessman Vinit Goenka dopo aver ...

Tutto sull’E3 2018 - orario e date conferenze Sony - Microsoft - Bethesda e non solo : L'E3 2018 è in programma a Los Angeles dal 12 al 14 giugno, ma nei giorni precedenti si terranno le conferenze e i media briefing delle hardware house e dei principali publisher. A meno di un mese di distanza sono già stati svelati i primi dettagli sulle date e sugli orari italiani degli appuntamenti in programma per l'Electronic Entertainment Expo 2018. E3 2018: orari italiani e date conferenze Electronic Arts ha in programma l’EA Play per ...

Berkshire Hathaway - Warren Buffett : ecco perchè non ho mai investito in Microsoft : perchè Warren Buffett non ha mai puntato su Microsoft? La risposta è arrivata dallo stesso investitore miliardario, che ha risposto da Omaha, Nebraska, dove sabato scorso si è tenuta l'assemblea degli ...

Microsoft non renderà pubblico il numero di Xbox vendute : Microsoft dopo anni di silenzio sta finalmente dando una vago aggiornamento sullo stato delle vendite delle sue console ad oggi, riporta The Verge.Ebbene non sapremo il numero esatto delle Xbox One vendute, ma ci dovremo accontentare di un "Le vendite di Xbox One sono aumentate del 15% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso", questo l'annuncio di Mike Nichols (responsabile del marketing).Ad ogni modo, anche in assenza di cifre, è ...

Michael Pachter : "Non è troppo tardi per Microsoft per investire su esclusive first party" : Le esclusive PlayStation 4 degli ultimi anni sono state molto apprezzate dai giocatori e dagli addetti ai lavori, mentre quelle pubblicate da Microsoft per Xbox One non sono moltissime e spesso non sono state accolte con l'entusiasmo sperato.Molti vedono la console ammiraglia Sony come indiscussa vincitrice di questa generazione e quando Phil Spencer, capo della divisione Xbox, ha recentemente affermato di voler rilanciare il parco esclusive per ...

Perché Microsoft non svilupperà un Battle Royale : parla Phil Spencer : Secondo il responsabile della divisione Xbox di Microsoft, Phil Spencer, un Battle Royale di Microsoft non è in programma. Da coem scrive su Twitter si comprende come abbia apprezzato il successo del genere Battle Royale. Tuttavia ha aggiunto che i fan non dovrebbero aspettarselo da Microsoft. Non ci sarà, almeno a breve un videogioco first party sviluppato da Microsoft a tema Battle Royale. I fan dovrnano calmare le aspettative. Cosa ...

Gearbox conferma : non esiste alcun accordo di marketing esclusivo con Microsoft per Borderlands 3 : Microsoft in possesso dei diritti promozionali di Borderlands 3? A quanto pare non è così e a confermarlo è stato direttamente Randy Pitchford di Gearbox. Ma andiamo con ordine e ripercorriamo la vicenda.Qualche tempo fa, da un report di Rectify Gaming, erano emerse alcune notizie che volevano il colosso di Redmond in possesso dei diritti promozionali di attesissimi giochi, si parlava di titoli del calibro di Cyperpunk 2077, Battlefield V, ...