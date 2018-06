Michella Welch | il killer incastrato 32 anni dopo dal dna

vanityfair

: Usa, banca del Dna incastra il killer di Michella Welch incastra 32 anni dopo - Corriere : Usa, banca del Dna incastra il killer di Michella Welch incastra 32 anni dopo - patriziagatto3 : RT @_DAGOSPIA_: COLD CASE - TROVATO L'ASSASSINO DI MICHELLA WELCH, SEVIZIATA E UCCISA NEL 1986 - LA SVOLTA CON... - _DAGOSPIA_ : COLD CASE - TROVATO L'ASSASSINO DI MICHELLA WELCH, SEVIZIATA E UCCISA NEL 1986 - LA SVOLTA CON...… -

(Di martedì 26 giugno 2018) L’immagine diffusa nel 1986 dal Tacoma Police Department è quella di una ragazzina sorridente dietro a un paio di grandi occhiali. È rimasta immutata per più di 30in quelle scatole degli archivi della polizia che raccolgono i casi mai risolti. Per quello diè arrivata una svolta a 32dal crimine orribile che le ha tolto la vita, è arrivata grazie a un sito di genealogia, fondamentale per incastrare, attraverso il Dna, l’uomo che ha ucciso e seviziato la 12enne a Tacoma, nello stato di Washington, il 26 marzo del 1986. Quel giornoera con le due sorelline minori in un parco della zona nord della città: Puget Park. Erano arrivate alle 10 e lei, attorno alle 11, era tornata a casa per prendere la merenda. Tornando non le ha trovate. Erano andate in un vicino negozio per usare il bagno. Lei ovviamente non lo sapeva e ha cominciato a cercarle ovunque. ...