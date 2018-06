«Mi facevo e non sapevo di cosa» A San Patrignano tra i giovani che lottano contro la

vanityfair

(Di martedì 26 giugno 2018) «Quello che provi quando ti fai non lo dimentichi. Quella sensazione ti resta dentro. È come un orgasmo, finisce subito e ne vuoi sempre di più». Ed è questo che spaventa Gusalia, adesso che sta per uscire da San, sulle colline riminesi. Perché quando diventi un tossicodipendente quasi non te ne accorgi. In occasione della Giornata mondiale per la lotta alla droga, che si celebra il 26 giugno, siamo stati a San, la comunità di recupero per tossicodipendenti più grande d’Europa. Abbiamo incontrato i ragazzi che ospita, oggi 1300. Quelli che hanno fatto il loro ingresso nel 2017 sono 509, di cui 85 ragazze e 424 ragazzi. Trentasei sono stranieri, provengono dai Balcani, i Paesi dell’Est Europa, Usa, Brasile, Australia e Africa. Ma qui la nazionalità non conta molto. A SanPa, come la chiamano i ragazzi, c’è un’unica bandiera. Nei suoi quarant’anni ...