Meteo Lombardia | persiste l’instabilità | ma weekend di sole e caldo

Meteo Lombardia : torna il sole - temperature in aumento da domani : domani sulla Lombardia tempo prevalentemente stabile e soleggiato. Tra mercoledì e venerdì mattina possibili infiltrazioni in quota di aria fresca da nord: sole e temperature in aumento, ma con rovesci o temporali pomeridiani, originati lungo le Prealpi e in eventuale passaggio all’alta pianura. Sabato alta pressione, tempo stabile, soleggiato e caldo. domani, secondo il bollettino Meteo dell’Arpa regionale, cielo ovunque sereno o ...

Meteo Lombardia : da domani nuvole e abbassamento di temperatura : Sole in Lombardia sabato, mentre per la giornata di domenica è prevista nuvolosità variabile, specie sui settori orientali, con probabilità di rovesci soprattutto sui rilievi. Secondo le previsioni del servizio Arpa regionale, le temperature subiranno un’ulteriore, leggera riduzione nei valori massimi. Successivamente si tornerà a condizioni più stabili, con precipitazioni per lo più assenti e temperature in risalita tra martedì e ...

Meteo : in Lombardia temporali in arrivo nella notte : In Lombardia persiste un tempo stabile e ben soleggiato in Pianura, debolmente instabile sui rilievi, con temperature massime oltre i 30 gradi, superiori alla norma del periodo. Tuttavia, nel corso della prossima notte, un fronte proveniente da nord porterà con sé temporali e un graduale ricambio della massa d’aria nel corso della giornata di domani, con temperature in calo tendenti a riportarsi nella norma. Queste le previsioni Meteo di ...

Previsioni Meteo Lombardia : tempo soleggiato ma nuvole in aumento : “Oggi circolazione anticiclonica in espansione dall’Europa Occidentale verso il Nord Italia con pressione in aumento; su Balcani e Sud Italia pressione livellata con debole circolazione ciclonica: sulla Lombardia tempo prevalentemente stabile, soleggiato e relativamente caldo“. lo si legge nel consueto bollettino Meteo di Arpa Lombardia. “Domani circolazione da est, con lieve variabilità su Alpi e Prealpi nella ...

Previsioni Meteo Lombardia : sole fino a giovedì : “L’espansione di un promontorio anticiclonico dall’Europa occidentale verso l’Italia garantirà giornate stabili e soleggiate nella prima parte della settimana, accompagnate da un generale rialzo delle temperature. Se si esclude la debole instabilità pomeridiana su Alpi e Prealpi, responsabile di brevi rovesci e isolati temporali, il tempo sarà in prevalenza soleggiato su tutta Lombardia almeno fino a giovedì 21“: lo ...

Meteo Lombardia : in arrivo giornate stabili e soleggiate : A una breve instabilità tra domenica e lunedì in montagna seguirà in Lombardia nei prossimi giorni la rapida espansione di un campo d’alta pressione che porterà giornate stabili e soleggiate, accompagnate da un lieve rialzo delle temperature. Domani, secondo il bollettino Meteo dell’Arpa, sono previste ampie schiarite in pianura nel primo pomeriggio seguite da nuovi addensamenti in serata. Le minime sono stazionarie o in lieve calo, ...

Previsioni Meteo Lombardia : domani prevalentemente sereno - massime in aumento : “Un campo di alta pressione tende gradualmente ad espandersi sull’Europa occidentale e coinvolgerà nei prossimi giorni anche l’Italia. Sulla Lombardia sono attese condizioni di bel tempo in pianura, nuvolosità pomeridiana interesserà invece i rilievi Alpini, Prealpini e l’Appennino con possibilità di brevi e isolati rovesci sui settori orientali della regione. Tra domenica 17 e lunedì 18 lieve accentuazione ...