Meteo | chi si rivede torna Caronte | fino a 40 gradi la prossima settimana

La nave Lifeline senza approdo : “Chiediamo di attraccare in Francia”. Ma il Meteo la blocca : La nave Lifeline che ha 234 migranti ha bordo voleva fare rotta verso la Francia ma l’equipaggio ha per ora rinviato la decisione alla luce delle sfavorevoli condizioni metereologiche....

Allerta Meteo - arriva la “Tempesta di San Giovanni” : forte maltempo e temperature in picchiata - sembra di tornare in Inverno! : 1/8 ...

F1 - GP Francia 2018 : le previsioni Meteo. Il rischio pioggia è concreto per la gara. Chi sarà il favorito? : Giove Pluvio potrebbe far visita sul circuito di Le Castellet (Francia), sede dell’ottavo round del Mondiale 2018 di Formula Uno? Sembrerebbe di sì. Leggendo le previsioni del tempo per la giornata odierna e, in particolare quando la gara inizierà (ore 16.10), la percentuale di precipitazioni è prossima al 50%, nelle ore che vanno dalle 14.00 in avanti. Pertanto, i team ed i piloti potrebbero incontrare il bagnato in questa domenica francese, ...

F1 - GP Francia 2018 : le previsioni Meteo. Concreto rischio pioggia per qualifiche e gara! : Giove Pluvio potrebbe far visita sul circuito di Le Castellet (Francia), sede dell’ottavo round del Mondiale 2018 di Formula Uno? Sembrerebbe di sì. I nuvoloni che si stanno addensando nella zona del tracciato transalpino non promettono nulla di buono e il rischio che le qualifiche siano bagnate, o condizionate dalla pioggiam è molto Concreto. Alle 16.00 scatterà il time-attack, orario insolito per la tradizione del Circus, e, stando alle ...

Allerta Meteo Puglia : criticità “arancione” per rischio idrogeologico e idrogeologico per temporali : La discesa di un nucleo freddo, legato ad una saccatura centrata sulla penisola scandinava, determinerà un rapido ma significativo peggioramento delle condizioni Meteorologiche con fenomeni a prevalente carattere temporalesco. La perturbazione sarà accompagnata dalla temporanea intensificazione della ventilazione dai quadranti nord-orientali e da un conseguente, seppur momentaneo, calo termico. Per quanto esposto nel bollettino di vigilanza ...

Meteo Marte - è in atto una “Tempesta di Sabbia globale” : non succedeva da 11 anni - tutto il pianeta è avvolto nella foschia. Le foto del rover Curiosity : Dopo 11 anni di relativa quiete, su Marte e’ in corso una tempesta di Sabbia ‘globale’ che rispetto all’inizio di giugno ha raddoppiato la sua intensita’. Lo riferisce la Nasa, commentando le immagini che in questi giorni stanno arrivando dai satelliti che si trovano nell’orbita del pianeta rosso e il selfie nel quale il robot-laboratorio Curiosity si e’ fotografato immerso nella foschia. Sebbene comuni, ...

Allerta Meteo Veneto : dichiarato lo stato di attenzione per temporali : Il Veneto sarà interessato da condizioni di instabilità, con precipitazioni a carattere di rovescio e temporale. Sulla base delle previsioni Meteo, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile Regionale ha dichiarato lo stato di attenzione per possibili criticità idrogeologiche, dalle 14.00 di oggi alla mezzanotte di sabato 23 giugno, in tutti i bacini idrografici. Dal pomeriggio di oggi sono previste condizioni di instabilità ...

Allerta Meteo - violenti temporali al Centro/Sud : l’Estate è un miraggio - rischio tornado e bombe d’acqua nel pomeriggio : 1/6 ...

Allerta Meteo - bollettino Estofex ancora estremo per il Sud Italia : forte maltempo - rischio alluvioni lampo e tornado : Allerta Meteo – Estofex (European Storm Forecast Experiment) emette un’Allerta Meteo di livello 1 fino alle 8 del mattino di domani Mercoledì 20 giugno per i Balcani, l’Italia Meridionale e la Turchia, soprattutto per precipitazioni eccessive e raffiche convettive di vento. Sono possibili anche grandine di grandi dimensioni sui Balcani e trombe marine vicino alle coste. Una forte dorsale si sta sviluppando nell’Europa centrale. Il confine tra le ...

Allerta Meteo - ancora forte maltempo al Sud : temporali senza sosta - Calabria in ginocchio : 1/5 ...

Previsioni Meteo Mondiali 2018 - rischio pioggia e tempeste in Russia : la situazione : Previsioni Meteo Mondiali 2018 – I Mondiali di calcio continuano a regalare grande curiosità e c’è grande curiosità per le Previsioni Meteo riguardanti le prossime partite. Secondo quanto riporta MeteoWeb durante le partite che si giocheranno lunedì 18 e martedì 19 giugno presso 6 località diverse della Russia, giocatori e spettatori potrebbero fare i conti con la pioggia in metà delle località interessate. Durante la partita tra ...

Allerta Meteo Veneto : dichiarato lo stato di attenzione per “temporali forti” : Ancora temporali interesseranno il Veneto, fino alla mattina di giovedì 14 giugno. Alla luce delle previsioni emesse dall’Arpav, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione ha emanato un’Allerta Meteo, dichiarando lo stato di attenzione per Criticità Idrogeologica su tutto il territorio. L’Allerta è riferita allo scenario definito “temporali forti”, e riguarda il periodo compreso tra le ore 14.00 di mercoledì 13 e le ...

Allerta Meteo - allarme ESTOFEX per l’Adriatico : rischio disastro di maltempo in Austria - Slovenia e Croazia - ma attenzione anche in Italia - Montenegro e Albania : Allerta Meteo – anche oggi il bollettino ESTOFEX (European Storm Forecast Experiment) è molto preoccupante per il maltempo delle prossime ore tra l’Italia e i Balcani: azzeccatissime le previsioni di ieri, con i fenomeni estremi che hanno colpito il Centro/Nord del nostro Paese provocando danni e disagi, centinaia di evacuati per le frane, allagamenti e grandinate. Adesso, però, l’allarme è ben più elevato per stasera e domani: ...