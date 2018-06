Messina | trovato il cadavere di una giovane donna

Messina - cadavere seminudo di una donna ritrovato sulla spiaggia di Spadafora : Il corpo è stato rinvenuto questa mattina da un pescatore sulla spiaggia di Spadafora . Dalle prime indiscrezioni pare che si tratterebbe di una donna dell'Est Europa e sul corpo non ci sarebbero segni evidenti di violenza, mentre il decesso risalirebbe a 12-16 ore fa.Continua a leggere

Tragedia a Messina : un ragazzo di 16 anni trovato morto in casa : Tragedia a Messina. Un ragazzo di 16 anni, Ferdinando Fiorino, è stato trovato dai genitori morto in casa. Come a Marsala, dove è morto un bimbo di appena due anni, anche a Messina la festa del Primo ...