Messina | sequestrati beni a un imprenditore legato ai ' barcellonesi'

Messina - si fingevano ciechi per incassare le indennità : sequestrati conti correnti per 200mila euro : fingevano di essere ciechi per incassare le indennità, eppure chattavano al cellulare, controllavano regolarmente i display dei loro smartphone e giravano con gli amici senza alcuna difficoltà. I carabinieri di Sant’Agata Militello (in provincia di Messina) hanno eseguito un provvedimento di sequestro preventivo a carico di tre persone, due uomini e una donna, accusate del reato di truffa aggravata. In tutto sono stati recuperati 200mila ...